Trúng 10 tỉ đồng, 2 vợ chồng liền hẹn ra ngân hàng trả thưởng: Dãy số nhiều người ngưỡng mộ

Câu chuyện trúng số của đôi vợ chồng này được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ. Theo anh Du, đôi vợ chồng này ở quê lên TP.HCM lao động tự do. Khi biết tin mình trúng độc đặc, họ đã chủ động hẹn anh ở ngân hàng gần cầu Tham Lương để nhận thưởng. Cả hai lấy 8 tỉ đồng tiền mặt gửi ngân hàng, còn lại nhận tiền mặt.

Được biết, những tờ vé có dãy số may mắn 485425 trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 7/12. Trong đó, đại lý đổi 5 tờ trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho cặp vợ chồng này.

Dãy số may mắn.

Trước đó không lâu, đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cũng vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán vé số dạo. Người này thấy 2 tờ có dãy số đẹp nên quyết định giữ lại, không ngờ trúng độc đắc. Biết tin trúng thưởng, người phụ nữ này đã liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 3 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy thuê trọ ở phường Bình Tân, sau khi trúng số liền lấy tiền về quê mua đất, cất nhà.

2 trường hợp trúng số đổi thưởng do đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm chia sẻ khiến dư luận không khỏi thích thú.