Trúng 10 tỉ đồng, 2 vợ chồng liền hẹn ra ngân hàng trả thưởng: Dãy số nhiều người ngưỡng mộ

11-12-2025 - 09:30 AM | Sống

Cặp vợ chồng từ quê vào TP.HCM làm tự do, bất ngờ trúng số độc đắc.

Câu chuyện trúng số của đôi vợ chồng này được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ. Theo anh Du, đôi vợ chồng này ở quê lên TP.HCM lao động tự do. Khi biết tin mình trúng độc đặc, họ đã chủ động hẹn anh ở ngân hàng gần cầu Tham Lương để nhận thưởng. Cả hai lấy 8 tỉ đồng tiền mặt gửi ngân hàng, còn lại nhận tiền mặt.

Được biết, những tờ vé có dãy số may mắn 485425 trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 7/12. Trong đó, đại lý đổi 5 tờ trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho cặp vợ chồng này.

Dãy số may mắn.

Trước đó không lâu, đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cũng vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán vé số dạo. Người này thấy 2 tờ có dãy số đẹp nên quyết định giữ lại, không ngờ trúng độc đắc. Biết tin trúng thưởng, người phụ nữ này đã liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 3 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy thuê trọ ở phường Bình Tân, sau khi trúng số liền lấy tiền về quê mua đất, cất nhà.

2 trường hợp trúng số đổi thưởng do đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm chia sẻ khiến dư luận không khỏi thích thú.

Bà cô 45 tuổi nhờ ChatGPT gợi ý, kết quả trúng số gần 3 tỷ đồng

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

