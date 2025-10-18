Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà cô 45 tuổi nhờ ChatGPT gợi ý, kết quả trúng số gần 3 tỷ đồng

18-10-2025 - 20:39 PM | Tài chính quốc tế

Nhờ dãy số được tạo bởi ChatGPT, người phụ nữ 45 tuổi đã trúng xổ số 2,6 tỷ đồng.

CBS News dẫn thông tin từ Xổ số Michigan cho biết, người may mắn là bà Tammy Carvey, 45 tuổi, sống tại thành phố Wyandotte. Trong kỳ quay thưởng ngày 6/9, bà Carvey trúng giải 50.000 USD. Tuy nhiên, nhờ lựa chọn thêm tùy chọn Power Play, giải thưởng của bà đã được nhân đôi lên 100.000 USD.

Bà chia sẻ rằng khi mua vé số có giá trị giải độc đắc Powerball vượt mốc 1 tỷ USD, bà nảy ra ý tưởng “thử vận may với trí tuệ nhân tạo”. “Tôi nhờ ChatGPT gợi ý một dãy số may mắn rồi mua vé trực tuyến. Khi kiểm tra kết quả, tôi thấy mình trúng 4 số cùng số Powerball. Ban đầu tôi nghĩ chỉ được 50.000 USD, nhưng khi đăng nhập tài khoản thì thấy đã được nhân đôi nhờ Power Play. Cả hai vợ chồng đều không tin nổi!”, bà Carvey kể lại.

Bà cô 45 tuổi nhờ ChatGPT gợi ý, kết quả trúng số gần 3 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhờ dãy số được tạo bởi ChatGPT, người phụ nữ 45 tuổi đã trúng xổ số 2,6 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Bà dự định dùng số tiền thưởng để trả hết nợ mua nhà.

Powerball là một trong những loại xổ số nổi tiếng nhất tại Mỹ, với giá 2 USD/vé, được bán ở 45 bang, Washington D.C., Quần đảo Virgin và Puerto Rico. Người chơi có thể mua vé trực tiếp hoặc trực tuyến, và nếu chọn tùy chọn Power Play, giá trị giải thưởng có thể tăng gấp 10 lần.

Không chỉ bà Carvey, trước đó, một phụ nữ khác tại bang Virginia (Mỹ) cũng gây chú ý khi trúng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) nhờ dãy số được ChatGPT gợi ý. Đặc biệt hơn, bà quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền cho từ thiện.

Người phụ nữ này là bà Carrie Edwards, sống tại Midlothian. Trong kỳ quay ngày 8/9 của Xổ số Virginia, bà trúng 4/5 con số kèm số Powerball. Nhờ chi thêm 1 USD cho tùy chọn Power Play, giải thưởng thông thường 50.000 USD của bà được nhân ba lần, nâng lên thành 150.000 USD.

Trong buổi họp báo, bà Edwards chia sẻ: “Tôi vốn không quen chơi xổ số trực tuyến, nên đã thử hỏi ChatGPT gợi ý vài con số. Tôi chỉ nói: Bạn có con số nào cho tôi không? Rồi mua thử. Hai ngày sau, khi nhận thông báo trúng thưởng, tôi còn nghĩ đó là trò lừa đảo cho đến khi xác minh lại kết quả.

Người đàn ông trúng số 14 lần nhờ công thức toán học cực kỳ đơn giản

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chao đảo, giới đầu tư ám ảnh nhớ lại sự kiện 2 năm trước: Chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chao đảo, giới đầu tư ám ảnh nhớ lại sự kiện 2 năm trước: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump' Nổi bật

Bóc trần chiêu 'mổ heo': Mô hình lừa đảo đầu tư xuyên biên giới

Bóc trần chiêu 'mổ heo': Mô hình lừa đảo đầu tư xuyên biên giới

20:30 , 18/10/2025
Phát hiện 60kg vàng khi đào giếng, có thể còn 200 tấn nữa

Phát hiện 60kg vàng khi đào giếng, có thể còn 200 tấn nữa

20:10 , 18/10/2025
Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn với Nga

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn với Nga

19:50 , 18/10/2025
Cơn lốc thuế quan “thổi bay” thị trường Mỹ khỏi tay doanh nghiệp Trung Quốc

Cơn lốc thuế quan “thổi bay” thị trường Mỹ khỏi tay doanh nghiệp Trung Quốc

19:15 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên