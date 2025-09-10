Trúng độc đắc 1,8 tỷ USD nhưng cuối cùng "cầm về tay" chỉ còn 242 triệu USD: Quốc gia này đánh thuế người trúng số "khủng" như thế nào?

Theo Hiệp hội Xổ số Đa bang Mỹ (MUSL), người trúng giải có hai lựa chọn: nhận dần 893,5 triệu USD trong 29 năm, hoặc nhận một lần 410,3 triệu USD. Giống hầu hết các trường hợp trước đây, cả hai đều chọn phương án nhận ngay.

Tuy nhiên, tiền chưa kịp về túi thì Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã khấu trừ 24% thuế liên bang, tương đương gần 98,5 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, vì thuộc nhóm thu nhập cao nhất, người thắng phải chịu mức thuế liên bang tối đa 37%. Sau khi trừ toàn bộ, số tiền thực lĩnh còn khoảng 258,5 triệu USD/người.

Khác biệt nằm ở thuế bang. Texas không thu thuế thu nhập, nên người trúng tại bang này được giữ nguyên 258,5 triệu USD. Trong khi đó, Missouri áp thêm 4% thuế trúng số, khiến người thắng chỉ còn 242 triệu USD.

Dù ít hơn nhiều so với con số “trên bảng” 1,8 tỷ USD, 242 – 258 triệu USD vẫn là khoản tiền khổng lồ: đủ mua 4 chiếc máy bay tư nhân Gulfstream đời mới, 600 căn nhà giá trung bình tại Mỹ, hoặc trả lương trọn đời cho 120 công nhân.

Powerball – ra đời từ năm 1992 – hiện được chơi tại 45 bang Mỹ, với xác suất trúng jackpot chỉ 1/292,2 triệu, còn khó hơn bị sét đánh. Giải thưởng từng lập kỷ lục vào năm 2022 khi một người chơi tại California thắng 2,04 tỷ USD, nhận thực tế hơn 620 triệu USD sau thuế liên bang.