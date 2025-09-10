Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trúng độc đắc 1,8 tỷ USD nhưng cuối cùng "cầm về tay" chỉ còn 242 triệu USD: Quốc gia này đánh thuế người trúng số "khủng" như thế nào?

10-09-2025 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Hai người chơi tại Texas và Missouri vừa trở thành chủ nhân giải Powerball trị giá 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các loại thuế, số tiền thực nhận chỉ còn 242 – 258 triệu USD mỗi người.

Trúng độc đắc 1,8 tỷ USD nhưng cuối cùng "cầm về tay" chỉ còn 242 triệu USD: Quốc gia này đánh thuế người trúng số "khủng" như thế nào?- Ảnh 1.

Theo Hiệp hội Xổ số Đa bang Mỹ (MUSL), người trúng giải có hai lựa chọn: nhận dần 893,5 triệu USD trong 29 năm, hoặc nhận một lần 410,3 triệu USD. Giống hầu hết các trường hợp trước đây, cả hai đều chọn phương án nhận ngay.

Tuy nhiên, tiền chưa kịp về túi thì Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã khấu trừ 24% thuế liên bang, tương đương gần 98,5 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, vì thuộc nhóm thu nhập cao nhất, người thắng phải chịu mức thuế liên bang tối đa 37%. Sau khi trừ toàn bộ, số tiền thực lĩnh còn khoảng 258,5 triệu USD/người.

Khác biệt nằm ở thuế bang. Texas không thu thuế thu nhập, nên người trúng tại bang này được giữ nguyên 258,5 triệu USD. Trong khi đó, Missouri áp thêm 4% thuế trúng số, khiến người thắng chỉ còn 242 triệu USD.

Dù ít hơn nhiều so với con số “trên bảng” 1,8 tỷ USD, 242 – 258 triệu USD vẫn là khoản tiền khổng lồ: đủ mua 4 chiếc máy bay tư nhân Gulfstream đời mới, 600 căn nhà giá trung bình tại Mỹ, hoặc trả lương trọn đời cho 120 công nhân.

Powerball – ra đời từ năm 1992 – hiện được chơi tại 45 bang Mỹ, với xác suất trúng jackpot chỉ 1/292,2 triệu, còn khó hơn bị sét đánh. Giải thưởng từng lập kỷ lục vào năm 2022 khi một người chơi tại California thắng 2,04 tỷ USD, nhận thực tế hơn 620 triệu USD sau thuế liên bang.

Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ đã có chủ

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
xổ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dữ liệu 'gây sốc' vừa được công bố: Kinh tế Mỹ thực tế tạo ra ít hơn 900.000 việc làm so với báo cáo trước đó, Fed chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất?

Dữ liệu 'gây sốc' vừa được công bố: Kinh tế Mỹ thực tế tạo ra ít hơn 900.000 việc làm so với báo cáo trước đó, Fed chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Bước ngoặt với quốc gia EU tuyên bố sống không thể thiếu khí đốt Nga: Ký hợp đồng lớn nhất, dài hạn nhất từ trước tới nay để mua nhiên liệu từ phương Tây

Bước ngoặt với quốc gia EU tuyên bố sống không thể thiếu khí đốt Nga: Ký hợp đồng lớn nhất, dài hạn nhất từ trước tới nay để mua nhiên liệu từ phương Tây Nổi bật

Qatar tức giận sau cuộc tấn công của Israel, Mỹ lập tức xoa dịu

Qatar tức giận sau cuộc tấn công của Israel, Mỹ lập tức xoa dịu

09:17 , 10/09/2025
Pháp có Thủ tướng mới

Pháp có Thủ tướng mới

09:03 , 10/09/2025
Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc

Sân bay 1,5 tỷ USD hiện đại bậc nhất thế giới của Campuchia mở cửa: Du khách đầu tiên đến từ Trung Quốc

08:21 , 10/09/2025
Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

07:44 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên