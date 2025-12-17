Nhà thầu Trung Quốc bị tố rút ruột dự án đường sắt cao tốc hơn 4 tỷ USD, chính quyền lập tức vào cuộc, kết quả điều tra gây bất ngờ

Tháng 7/2023, nhà thầu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Lairong ở tỉnh Sơn Đông bị cáo buộc thi công cẩu thả và công trình có vấn đề về chất lượng.

Công ty TNHH Công nghiệp Henan Sanjie, nhà thầu phụ chuyên khoan cọc cho một đoạn nền đường sắt, tố cáo Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc – nhà thầu chính – gian dối về vật liệu xây dựng.

Theo đó, chiều dài hầu hết các cọc ren không đạt tiêu chuẩn về độ sâu như thiết kế, làm giảm đáng kể lượng bê tông đổ vào các cọc khoan nhồi và gây ra mối nguy hiểm lớn về an toàn, tờ báo nhà nước Economic Information Daily dẫn báo cáo của các nhà thầu phụ cho biết.

Tuyến đường sắt cao tốc Lairong, với tốc độ thiết kế 350 km/giờ, có tổng chiều dài 192,36 km. Dự án này có tổng vốn đầu tư là 29,7 tỷ nhân dân tệ (4,14 tỷ USD).

Trước báo cáo trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn Đông đã thành lập một tổ công tác, gồm cả các chuyên gia từ Cục Quản lý Giám sát Đường sắt Thượng Hải, để điều tra kỹ lưỡng các vấn đề chất lượng xây dựng liên quan đến tuyến đường sắt cao tốc Lairong.

Theo kết quả điều tra công bố trên trang web chính thức của Cục Đường sắt Quốc gia vào tháng 11 cùng năm, không có bằng chứng về việc thi công cẩu thả hoặc cắt giảm chi phí trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Lairong. Mặc dù một số cọc ren của đường sắt không đạt chiều dài thiết kế, nhưng chúng được chôn sâu trong lớp đất chịu lực tốt, không ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của nền móng hỗn hợp, theo kết quả điều tra. Kết quả cũng ghi nhận rằng không có vấn đề về chất lượng hay nguy hiểm về an toàn đối với nền móng hỗn hợp, và điều này không ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của đường sắt.

Theo điều tra, Công ty TNHH Công nghiệp Sanjie và Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiến độ thi công và thanh toán công trình.

Công ty Sanjie đã rút khỏi dự án vào tháng 6/2021 song 2 bên vẫn chưa giải quyết được tranh chấp. Cuộc điều tra cũng cho thấy những vấn đề về quản lý tại công trường và việc thuê thầu phụ không đúng quy định trong quản lý xây dựng.

Liên quan đến các vấn đề về thay đổi thiết kế, quản lý thi công và hợp đồng phụ kỹ thuật, Cục Quản lý Giám sát Đường sắt Thượng Hải đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính đối với các đơn vị chịu trách nhiệm và 7 cá nhân có liên quan. Ngoài ra, 10 cá nhân từ các công ty tham gia xây dựng, giám sát và thiết kế cũng đã bị xử phạt kỷ luật, thông báo cho biết.

Tham khảo: SCMP, China Daily﻿