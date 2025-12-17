Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc dựng hàng cọc thép khổng lồ thành tấm khiên ngăn nước quây đáy biển, đào hầm nối 2 đảo, kỹ sư ngoại kinh ngạc thán phục

Đường hầm Abu Dhabi 1B, nối liền đảo Saadiyat và đảo Umm Yifenah, đang được xây dựng bởi một liên danh do Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc (China Railway International Group) dẫn đầu, bắt đầu từ tháng 10/2024.

Thay vì sử dụng phương pháp đào hầm bằng khiên chắn hoặc ống ngập nước thông thường, nhóm thi công đã tạo ra một khu vực khô ráo bằng cách quây một đoạn dưới biển bằng 1 pháo đài thép gồm những cọc ống thép khổng lồ dựng thành 1 hàng. Khi khu vực được bịt kín, nước sẽ được hút ra hoàn toàn, để lộ đáy biển khô ráo. Công tác đào hầm đã hoàn tất. Pháo đài thép, sau khi được đóng kín thành công, vẫn ổn định. Dự án hiện đang bước vào giai đoạn kết cấu chính.

Nhấn mạnh quy mô của sự đổi mới, quản lý dự án Liu Kun cho biết đê chắn nước bằng cọc ống thép 1 hàng “là kiểu thi công đầu tiên trên thế giới”. Điểm thấp nhất của đường hầm nằm ở độ sâu 27 mét dưới mực nước biển, nên hàng cọc thép này phải chịu được áp lực nước biển khổng lồ với độ ổn định và khả năng chống thấm nước cực kỳ quan trọng.

“Chưa từng có dự án nào được thực hiện trên quy mô lớn như vậy, cả trong khu vực lẫn trên toàn cầu”, ông Liu nhấn mạnh.

Dorukhan Kellecioglu, trưởng nhóm thiết kế của PINI Group, một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và kỹ thuật toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho biết thành tựu này đã vượt sự mong đợi của ông.

“Chúng tôi khó có thể tưởng tượng rằng một hệ thống đê chắn bằng cọc ống thép 1 hàng lại có thể hoạt động hiệu quả trong thực tế. Đây là một sự đổi mới kỹ thuật đáng chú ý và là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực cơ sở hạ tầng của Trung Quốc”, ông nói.

Dự án cũng thể hiện sự hợp tác và quản lý toàn cầu hiệu quả. Hu Peng, trưởng dự án của China Railway International Group, gọi dự án này là một mô hình quản lý liên doanh nước ngoài hiệu quả.

Sau khi hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2026, đường hầm sẽ tăng cường kết nối liên vùng tại UAE. Wu Lebin là phó tổng giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế của China Railway Tunnel Group. Ông cho biết đường hầm “sẽ giúp tối ưu hóa mạng lưới giao thông địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực.”

“Đây là một minh chứng khác cho thấy sự hợp tác giữa Trung Quốc và UAE trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường đang tạo ra giá trị thực sự”, ông nói thêm.