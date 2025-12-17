Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-12-2025

Quan chức Fed công khai phản đối hạ lãi suất, dự đoán không có đợt cắt giảm trong năm 2026: 'Đừng vội ăn mừng'

Chủ tịch Fed Atlanta cảnh báo không nên vội vàng tuyên bố đã chiến thắng lạm phát.

Chủ tịch Raphael Bostic của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Atlanta cảnh báo không nên vội vàng cho rằng lạm phát đã được kiểm soát hoàn toàn.

Phát biểu ngày 16/12, ông Bostic cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ không thể hạ lãi suất trong năm tới. Nguyên nhân là dự luật cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa được thông qua vào mùa hè năm ngoái có thể tạo áp lực khiến lạm phát tăng trở lại.

Trao đổi với báo giới và trong một bài viết đăng trên website của Fed Atlanta, ông Bostic nói rằng nền kinh tế Mỹ hiện không còn đối mặt với nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh, tức yếu tố có thể kích hoạt một cuộc suy thoái.

Ông cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới sẽ cao hơn năm nay. Động lực đến từ sự phục hồi sau đợt chính phủ đóng cửa kéo dài kỷ lục, cùng với các chính sách mang tính kích thích trong dự luật thuế.

Ông Bostic nói: “Những yếu tố đó sắp phát huy tác dụng và tôi nghĩ chúng sẽ tiếp thêm lực đẩy cho nền kinh tế, đồng thời có khả năng tạo thêm áp lực tăng lên lạm phát”.

Ông dự đoán “sẽ không có bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào” trong năm tới. Vì Fed sẽ phải duy trì kiểm soát “để giữ vững mặt trận” chống lạm phát.

Theo ông, những lo ngại trước đây về nguy cơ suy thoái đã không còn.

Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất chuẩn lần thứ ba liên tiếp, đưa phạm vi lãi suất về mức 3,5% - 3,75%.

Ông Bostic cho biết ông không ủng hộ quyết định hạ lãi suất lần này. Tuy nhiên, ông không phải là thành viên có quyền biểu quyết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong năm nay.

Ông nói rủi ro lạm phát đáng lo ngại hơn so với sự suy yếu của thị trường lao động.

Theo ông Bostic, nhiều doanh nghiệp sẽ tăng giá vào năm 2026 do chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Các kế hoạch tăng giá này không chỉ giới hạn ở “những doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp từ thuế quan”.

Ông Bostic nói: “Tôi lo ngại chúng ta không nên quá vội vàng tuyên bố con quái vật lạm phát đã bị đánh bại. Thay vào đó, chúng ta cần tiếp tục cam kết quản lý rủi ro về ổn định giá cả để đảm bảo nó không vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Ông dự đoán lạm phát sẽ không thể giảm về mức mục tiêu 2% của Fed trước năm 2028.

Ông Bostic công bố kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 11 và sẽ rời vị trí khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 2. Nhiệm kỳ của ông cũng từng vướng tranh cãi. Ông là một trong số các quan chức Fed vi phạm quy định về thời điểm được phép giao dịch chứng khoán.

