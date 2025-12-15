Quan chức Fed tiết lộ

Phát biểu tại một sự kiện ở Cincinnati ngày 13/12, Beth Hammack - Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, nhấn mạnh rằng lạm phát tại Mỹ vẫn đang ở mức cao và cần được kiểm soát mạnh mẽ hơn thông qua chính sách tiền tệ.

Theo bà, lãi suất hiện tại “ở mức trung lập”, và bà “muốn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn một chút để tiếp tục tạo áp lực giảm lạm phát”.

Beth Hammack - Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland.

Tuyên bố của Hammack xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiến hành đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn đang đối mặt với tình trạng lạm phát kéo dài.

Tuy nhiên, không phải ai trong nội bộ Fed cũng đồng thuận với quyết định này. 2 Chủ tịch của các chi nhánh Fed tại Chicago và Kansas City, Austan Goolsbee và ông Jeff Schmid, đã công khai phản đối, cho rằng nên giữ nguyên mức lãi suất. Ngoài ra, còn có ít nhất 6 nhà hoạch định chính sách khác cũng thể hiện sự bất đồng qua các dự báo cá nhân, cho thấy một lực cản ngày càng rõ rệt với việc cắt giảm lãi suất.

Mặc dù Hammack không có quyền biểu quyết chính sách trong năm nay nhưng sẽ được bỏ phiếu vào năm 2026, quan điểm của bà được xem là một tiếng nói quan trọng trong xu hướng ngày càng thận trọng của các chi nhánh Fed khu vực.

Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ đợt hạ lãi suất gần đây hay không, bà không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng “đó là một quyết định phức tạp” vì Fed đang bị kéo giữa hai trọng trách là duy trì ổn định giá cả và hỗ trợ thị trường lao động.

Hammack từng lên tiếng phản đối việc hạ lãi suất vào tháng 10 và cho rằng không có nhiều lý do để cắt giảm thêm trong tháng 12. Bà cũng từng cảnh báo rằng việc giảm lãi suất quá sớm có thể khiến lạm phát cao kéo dài lâu hơn, làm xói mòn niềm tin của thị trường và người tiêu dùng.

Hiện tại, lạm phát tại Mỹ vẫn dao động quanh mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Bà Hammack kỳ vọng trong những tuần tới, khi các dữ liệu kinh tế mới được công bố sau thời gian trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa, các nhà hoạch định chính sách sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá cả và việc làm.

Bà cũng lưu ý rằng một số biến chuyển cơ cấu trong nền kinh tế nằm ngoài tầm kiểm soát của công cụ chính sách tiền tệ thông thường của Fed, khiến việc ứng phó với lạm phát trở nên khó khăn hơn.