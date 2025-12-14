Đây là cô gái vừa vượt mặt Taylor Swift

Tháng 12/2025, Luana Lopes Lara — cựu vũ công ballet 29 tuổi chuyển sang làm nhà sáng lập công ty công nghệ — đã vượt qua Taylor Swift và Lucy Guo để trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Doanh nhân người Brazil này giành được danh hiệu sau khi công ty thị trường dự đoán của cô, Kalshi, nhận được vòng đầu tư mới 1 tỷ đô la Mỹ (khoảng 24.500 tỷ đồng Việt Nam) với mức định giá 11 tỷ đô la Mỹ (khoảng 269.500 tỷ đồng Việt Nam), nâng giá trị tài sản ròng ước tính của cô lên 1.3 tỷ đô la Mỹ (khoảng 31.850 tỷ đồng Việt Nam), theo Forbes.

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới hiện tại

Điều này giúp cô vượt qua nhà đồng sáng lập Scale AI là Guo, 31 tuổi, người nắm giữ danh hiệu này trong thời gian ngắn sau khi vượt qua Swift hồi đầu năm nay. Taylor Swift, 35 tuổi, đạt được vị thế tỷ phú nhờ thành công của chuyến lưu diễn Eras Tour năm 2023.

Trước đó, Kylie Jenner từng được Forbes vinh danh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào năm 2019 trước khi tạp chí này rút lại mức định giá đó vào năm 2020, cáo buộc bà trùm Kylie Cosmetics đã thổi phồng sự thành công của công việc kinh doanh làm đẹp của mình trong nhiều năm. Ngôi sao của The Kardashians đã phủ nhận các cáo buộc.

Đối với Lopes Lara, cột mốc này đánh dấu một bước ngoặt mới nhất trong sự nghiệp bắt đầu ở một nơi rất xa Thung lũng Silicon.

Cô đã dành những năm thiếu niên để học múa ballet tại Trường Nhà hát Bolshoi ở Brazil, một nơi đào tạo khắc nghiệt nơi kỷ luật được thực thi với sự quyết liệt mà hầu hết người lớn chưa từng gặp, theo Forbes.

Cô nói với Forbes rằng giáo viên sẽ giữ "thuốc lá đang cháy dưới đùi cô trong khi cô duỗi một chân lên ngang tai", và sự cạnh tranh giữa các vũ công có thể rất khốc liệt, với việc học viên đôi khi giấu mảnh kính trong giày của nhau. Ngày của cô kéo dài từ các lớp học buổi sáng đến luyện tập ballet vào buổi tối. Cô nói thêm rằng đó là "những năm tháng căng thẳng nhất trong cuộc đời cô".

Nhưng ước mơ của Lopes Lara còn vượt ra ngoài múa ballet.

Được truyền cảm hứng từ mẹ là giáo viên toán và cha là kỹ sư điện, cô theo đuổi các cuộc thi học thuật ngoài giờ, giành huy chương vàng tại Olympic Thiên văn học Brazil và huy chương đồng tại Olympic Toán học Santa Catarina. Sau khi tốt nghiệp và biểu diễn chuyên nghiệp ở Áo trong 9 tháng, cô đã từ bỏ sân khấu để đến Cambridge và ghi danh vào Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) để theo đuổi ngành khoa học máy tính.

Hành trình khởi nghiệp

Tại đó, cô gặp người bạn học Tarek Mansour, người sau này là đồng sáng lập và cũng là một tỷ phú (cũng 29 tuổi), Forbes đưa tin. Cả hai học chung lớp, thực tập chung và cuối cùng vào năm 2018, nảy ra ý tưởng khởi nghiệp trong nhiều lần đi bộ về nhà đêm khuya từ các buổi thực tập tại Five Rings Capital ở New York. Họ nhận thấy có rất nhiều quyết định tài chính phụ thuộc vào việc dự đoán các sự kiện trong tương lai mà không có cách nào trực tiếp để giao dịch dựa trên những kết quả đó.

Kalshi ra đời từ sự hiểu biết đó. Công ty cho phép người dùng mua và bán hợp đồng gắn liền với xác suất của các sự kiện trong tương lai — bầu cử, thể thao, kết quả văn hóa đại chúng và nhiều hơn nữa.

Ra mắt vào năm 2019, những năm đầu của công ty được xác định bởi các rào cản pháp lý. Các nhà sáng lập đã liên hệ với hơn 40 công ty luật để được giúp đỡ và liên tục bị từ chối. Lopes Lara nói với Forbes: "Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã chấp nhận rủi ro cực lớn. Đó là hai năm không có sản phẩm nào được ra mắt, và nếu chúng tôi không được quản lý, công ty sẽ về con số không".

2 nhà sáng lập của Kalshi

Cuối cùng, cựu quan chức CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) Jeff Bandman đã giúp họ đảm bảo sự chấp thuận để hoạt động như một thị trường hợp đồng được chỉ định, mà cơ quan này đã cấp vào tháng 11 năm 2020.

Một cuộc đối đầu khác xảy ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, khi các cơ quan quản lý từ chối yêu cầu của Kalshi về việc cung cấp các hợp đồng dựa trên bầu cử, Forbes lưu ý.

Chính Lopes Lara là người đã đề nghị kiện CFTC — một ý tưởng mà các nhà đầu tư phản đối. Một thẩm phán liên bang cuối cùng đã đứng về phía Kalshi vào tháng 9 năm 2024, cho phép các hợp đồng bầu cử hợp pháp đầu tiên ở Mỹ trong hơn một thế kỷ, theo Forbes.

Lopes Lara nói với tờ báo: "Làm điều đó một cách hợp pháp là điều chúng tôi không thể thỏa hiệp," đồng thời cho biết thêm rằng tầm nhìn của họ luôn là "xây dựng sàn giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới".

Chiến thắng này đã thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ. Kalshi cho biết khối lượng giao dịch đã tăng 1000% kể từ năm ngoái, vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ (khoảng 24.500 tỷ đồng Việt Nam) mỗi tuần và thu hút các quan hệ đối tác lớn với các công ty môi giới như Robinhood và Webull, cũng như các công ty bao gồm Google Finance và Giải khúc côn cầu quốc gia (NHL).

Nguồn: People