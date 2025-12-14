Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"

14-12-2025 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"

Đúng là "đỉnh" như Bill Gates!

Có thể nói, trong hành trình chinh phục một công việc mơ ước, CV chính là “tấm vé đầu vào” quan trọng bậc nhất. Trước khi gửi hồ sơ đến bất kỳ nhà tuyển dụng nào, việc chuẩn bị một bản CV chỉn chu, rõ ràng và đủ sức gây ấn tượng luôn là yêu cầu không thể bỏ qua. Ngay cả Bill Gates - một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới cũng từng bắt đầu từ điểm xuất phát quen thuộc ấy. Ông cũng từng là một người trẻ đi tìm công việc phù hợp, cũng phải ngồi hoàn thiện CV để chứng minh năng lực của bản thân.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau bản CV của Bill Gates từ gần 50 năm trước. Chỉ cần lướt qua những gì được ghi trong hồ sơ này, không ít người đã phải “đứng hình” trước loạt thành tích ấn tượng và để lại chung một nhận xét: “Với CV thế này mà không trở thành tỷ phú thì đúng là quá phí”.

Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"- Ảnh 1.

Chiếc CV 50 năm trước của Bill Gates.

Cụ thể, trong thời gian theo học tại Đại học Harvard, Bill Gates đạt điểm tuyệt đối ở nhiều môn học chuyên ngành như Cấu trúc hệ điều hành, Quản lý cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính, Trình biên dịch… Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ông còn từng làm lập trình viên tại TRW System Group ở Vancouver - công ty phát triển các hệ thống không gian phục vụ cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự. Bên cạnh đó, Bill Gates cũng thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình như FORTRAN, COBOL, ALGOL…

Một chi tiết khiến dân mạng đặc biệt chú ý trong CV gần 50 năm tuổi của Bill Gates chính là mức thu nhập khủng ngay từ khi còn rất trẻ. Theo hồ sơ, năm 1974 ông đã kiếm được khoảng 12.000 USD và nếu tính theo sức mua đến năm 2025, con số này tương đương khoảng 78.858 USD - mức thu nhập rất ấn tượng với bất kỳ sinh viên năm nhất nào.

Để dễ hình dung hơn trong tiền Việt, lấy mức quy đổi khoảng 26.350 VND cho mỗi 1 USD là tỷ giá tham khảo phổ biến ở cuối năm 2025 thì khoản thu nhập đó vào khoảng hơn 2,07 tỷ VNĐ.

Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"- Ảnh 2.

Bill Gates xuất sắc từ khi còn là sinh viên.

Nếu đặt trong bối cảnh thời điểm đó, số tiền này còn vượt xa giá trị trung bình của một căn nhà ở nước ngoài, khiến nhiều người xem và bảo rằng với mức thu nhập như vậy, “sinh viên Bill Gates” thời ấy không chỉ sống tốt mà còn cực kỳ “đỉnh” ngay từ đầu. Đây là điều mà nhiều người trẻ hiện nay vẫn ao ước!

Không chỉ gây ấn tượng về thành tích, cách trình bày CV của Bill Gates cũng rất mạch lạc. Ông bắt đầu bằng các thông tin cá nhân cơ bản như tuổi, chiều cao, cân nặng, trường đại học theo học. Tiếp đó là mục tiêu nghề nghiệp, trong đó Bill Gates xác định rõ mong muốn trở thành chuyên viên phân tích hệ thống hoặc lập trình hệ thống. Phần sau của CV tập trung vào thành tích học tập, các kỹ năng đã tích lũy, danh sách ngôn ngữ lập trình thành thạo và cuối cùng là kinh nghiệm làm việc thực tế.

Chiếc CV cách đây 50 năm Bill Gates bị đào lại, nhìn số tiền ông kiếm được năm 20 tuổi ai cũng thốt lên: "Hoá ra là tỷ phú từ thời sinh viên"- Ảnh 3.

Sự thành công của Bill Gates là do quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Từ một bản CV giản dị nhưng đầy chất lượng của gần 50 năm trước, Bill Gates đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về tinh thần nỗ lực và chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai. Theo Forbes, tính đến thời điểm hiện tại, Bill Gates sở hữu khối tài sản trị giá 124,1 tỷ USD và nằm trong top những người giàu nhất thế giới.

Theo Đông

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Bill Gates

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khai nhiều tên giả, doanh nghiệp Trung Quốc trúng loạt gói thầu lớn, dựng dự án ‘ma’ chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, vi phạm lan rộng sang các tổ chức khác

Khai nhiều tên giả, doanh nghiệp Trung Quốc trúng loạt gói thầu lớn, dựng dự án ‘ma’ chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, vi phạm lan rộng sang các tổ chức khác Nổi bật

Người mua penthouse triệu USD có ‘bãi đỗ xe trên mây’, người thì bám víu giấc mơ an cư, chật vật để không phải bán nhà: Mảng sáng tối trên thị trường bất động sản ĐNA

Người mua penthouse triệu USD có ‘bãi đỗ xe trên mây’, người thì bám víu giấc mơ an cư, chật vật để không phải bán nhà: Mảng sáng tối trên thị trường bất động sản ĐNA Nổi bật

Mỹ đột kích con tàu đang trên đường đến Iran, thu giữ linh kiện quân sự

Mỹ đột kích con tàu đang trên đường đến Iran, thu giữ linh kiện quân sự

09:30 , 14/12/2025
Lòng tin của người dân Nga đối với Tổng thống Putin đang ở mức nào?

Lòng tin của người dân Nga đối với Tổng thống Putin đang ở mức nào?

09:16 , 14/12/2025
Khởi nghiệp ngay tại nhà, cặp đôi thành công xây đế chế kinh doanh mang về gần 8 tỷ đồng/năm, mỗi tuần chỉ làm 8 giờ

Khởi nghiệp ngay tại nhà, cặp đôi thành công xây đế chế kinh doanh mang về gần 8 tỷ đồng/năm, mỗi tuần chỉ làm 8 giờ

08:52 , 14/12/2025
Tầng ozone phục hồi

Tầng ozone phục hồi

08:32 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên