Mỹ đột kích con tàu đang trên đường đến Iran, thu giữ linh kiện quân sự

14-12-2025 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, một đội đặc nhiệm của Mỹ ở Ấn Độ Dương đã đột kích một con tàu trên đường từ Trung Quốc đến Iran và thu giữ các vật phẩm liên quan đến quân sự.

Theo WSJ , vụ đột kích xảy ra hồi tháng trước, ở khu vực cách bờ biển Sri Lanka vài trăm dặm.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, số hàng hóa trên tàu bao gồm các linh kiện có thể hữu ích cho vũ khí thông thường của Iran. Sau khi bị thu giữ, lô hàng đã lập tức bị phá hủy.

Con tàu sau đó được phép tiếp tục hành trình.

Chính quyền Mỹ, Trung Quốc và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Iran bắt giữ thủy thủ đoàn tàu chở dầu nước ngoài

Truyền thông Iran ngày 13/12 đưa tin, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 18 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu nước ngoài mà Tehran cho rằng đang chở 6 triệu lít nhiên liệu lậu.

Con tàu nói trên bị thu giữ ở Vịnh Oman hôm 12/12. Hãng thông tấn Fars cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn đến từ Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh. Trong số những người bị bắt giữ, có cả thuyền trưởng.

Giới chức Iran cáo buộc con tàu vi phạm nhiều quy định, bao gồm "phớt lờ lệnh dừng, cố gắng bỏ trốn, thiếu giấy tờ hàng hải và hàng hóa".

Iran - quốc gia có giá nhiên liệu thuộc hàng thấp nhất thế giới - đang tích cực đấu tranh chống nạn buôn lậu nhiên liệu bằng đường bộ sang các nước láng giềng và đường biển sang các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

mỹ, iran

