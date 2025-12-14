Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lòng tin của người dân Nga đối với Tổng thống Putin đang ở mức nào?

14-12-2025 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 1.600 người Nga trưởng thành từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 12/12 đưa tin, theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) thực hiện, tỷ lệ tín nhiệm của công chúng Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đạt 80,5%.

"Trả lời câu hỏi về lòng tin đối với ông Putin, 80,5% người tham gia khảo sát trả lời tích cực (giảm 0,3 điểm phần trăm), mức độ ủng hộ các hoạt động của Tổng thống giảm 0,4 điểm phần trăm và ở mức 76,5%", đơn vị thăm dò ý kiến ​​cho biết.

Lòng tin của người dân Nga đối với Tổng thống Putin đang ở mức nào?- Ảnh 1.

Tỷ lệ tín nhiệm của công chúng Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đạt 80,5%. Ảnh: Sputnik

Hiệu quả hoạt động của Chính phủ Nga được 46,3% người được hỏi tán thành (giảm 1,5 điểm phần trăm), trong khi công việc của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được 47,9% người được hỏi tán thành (giảm 2,2 điểm phần trăm). 58,9% người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào ông Mishustin (giảm 1,3 điểm phần trăm).

Những người được hỏi cũng bày tỏ thái độ của họ đối với các lãnh đạo đảng trong Quốc hội Nga. Cụ thể, tỷ lệ tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov là 33,8% (tăng 1,2 điểm phần trăm); đối với lãnh đạo Đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật Sergey Mironov là 30,2% (không thay đổi); đối với lãnh đạo đảng LDPR Leonid Slutsky là 20,1% (giảm 3,4 điểm phần trăm); và đối với Chủ tịch Đảng Nhân dân Mới Alexey Nechayev là 8,9% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Nước Nga Thống nhất là 34,3% (tăng 0,2 điểm phần trăm); cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga là 9,2% (giảm 0,3 điểm phần trăm); cho Đảng LDPR là 10,2% (giảm 0,3 điểm phần trăm); cho Đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật là 5,6% (tăng 0,5 điểm phần trăm); và cho Đảng Nhân dân Mới là 8,3% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Theo Duy Nguyễn

Đời sống và Pháp luật

