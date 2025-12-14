Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Phiên cuối tuần này, đồng USD phục hồi nhẹ sau chuỗi phiên giảm trước đó, song vẫn trên đà ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm tới vẫn chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Cụ thể, trong phiên 12/12 tại thị trường New York, chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - tăng 0,1%, lên 98,44, phục hồi từ mức đáy hai tháng thiết lập trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, chỉ số này vẫn giảm khoảng 0,6%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Diễn biến trong phiên cuối tuần này cho thấy tâm lý “nghỉ cuối tuần” và hoạt động điều chỉnh vị thế sau đà giảm kéo dài của USD. Theo ông Bob Savage, Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô thị trường tại BNY, đồng USD suy yếu phần lớn do tác động từ chính sách tiền tệ của Fed, khi ngân hàng trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất trong tuần này.

So với các đồng tiền chủ chốt khác, USD tăng 0,2% so với yen Nhật Bản, lên 155,93 yen/USD, trong bối cảnh thị trường hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tuần tới, với kỳ vọng nâng lãi suất vẫn hiện hữu. Trong khi đó, đồng euro đi ngang ở mức 1,1735 USD/euro, sau khi vừa chạm mức cao nhất hơn hai tháng trong phiên trước đó. Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống 1,3375 USD/bảng, sau khi số liệu cho thấy kinh tế Anh bất ngờ suy giảm trong ba tháng tính đến tháng 10/2025, làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ sớm hạ lãi suất.

Dù điều chỉnh trong phiên 12/12, cả đồng euro và bảng Anh đều hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp so với đồng USD, phản ánh xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh trong tuần qua.

Nhìn lại diễn biến đầu tuần, đồng USD đã tăng nhẹ trong phiên 8/12 khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước loạt cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là cuộc họp của Fed. Khi đó, chỉ số USD tăng 0,2% lên 99,18, trong bối cảnh thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, song có thể phát đi tín hiệu thận trọng hơn đối với các bước đi tiếp theo.

Đến giữa tuần, Fed chính thức hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong năm nay, đưa lãi suất liên bang về biên độ 3,5%-3,75%. Tuy nhiên, các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và thông điệp kèm theo quyết định này được giới đầu tư đánh giá là không quá “diều hâu”, qua đó củng cố xu hướng bán USD. Bên cạnh đó, những bất đồng trong nội bộ Fed và sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát cũng như thị trường lao động khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm 2026.

Giới đầu tư hiện đang định giá khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm hai lần trong năm 2026, trái ngược với quan điểm thận trọng hơn của các nhà hoạch định chính sách. Bối cảnh này làm gia tăng áp lực giảm giá đối với USD, nhất là khi nhiều ngân hàng trung ương khác được cho là sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí nâng lãi suất.

Các dự báo trung và dài hạn cũng cho thấy triển vọng kém tích cực của đồng bạc xanh. Nhiều ngân hàng lớn tại Phố Wall như Deutsche Bank, Goldman Sachs hay Morgan Stanley đều nhận định USD có thể tiếp tục suy yếu trong năm 2026 do chênh lệch lãi suất giữa Fed và phần còn lại của thế giới. Theo ước tính đồng thuận do Bloomberg tổng hợp, chỉ số USD sẽ giảm khoảng 3% vào cuối năm 2026, trong khi một số tổ chức dự báo mức giảm có thể lên tới 5% trong nửa đầu năm.

Như vậy, dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 12/12, đồng USD vẫn khép lại tuần giao dịch trong xu thế suy yếu, chịu sức ép từ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và sự dịch chuyển dòng vốn sang các đồng tiền có triển vọng lãi suất hấp dẫn hơn. Xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn, ít nhất trong ngắn hạn, khi thị trường tiếp tục tìm kiếm thêm tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed trong năm tới.

Đồng USD yếu đi được cho là sẽ đẩy giá hàng nhập khẩu tăng, nâng giá trị lợi nhuận mà doanh nghiệp Mỹ tạo ra ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ xuất khẩu – xu hướng có thể được chính quyền Tổng thống Trump hoan nghênh, nhất là khi ông liên tục phàn nàn về thâm hụt thương mại. Đồng USD yếu cũng có thể thúc đẩy dòng vốn đổ vào thị trường mới nổi do mức lãi suất cao hơn hấp dẫn nhà đầu tư.