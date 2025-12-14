Hãng Johnson & Johnson bị buộc bồi thường 40 triệu USD trong vụ kiện phấn rôm gây ung thư

Nguyên đơn là hai phụ nữ cho rằng việc sử dụng phấn rôm trẻ em chứa bột talc của hãng trong thời gian dài là nguyên nhân gây ung thư buồng trứng.

Theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm Los Angeles, bà Monica Kent được bồi thường 18 triệu USD, trong khi bà Deborah Schultz và chồng nhận 22 triệu USD. Bồi thẩm đoàn kết luận J&J đã biết trong nhiều năm rằng các sản phẩm chứa talc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng lại không đưa ra cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.

Hai nguyên đơn đều là cư dân bang California. Theo hồ sơ tòa án, bà Kent được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng năm 2014, còn bà Schultz mắc bệnh này năm 2018. Cả hai khai đã sử dụng phấn rôm trẻ em của J&J sau khi tắm trong suốt khoảng 40 năm. Quá trình điều trị ung thư buồng trứng của họ bao gồm các ca phẫu thuật lớn và hàng chục đợt hóa trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trong phần tranh luận cuối cùng, luật sư Andy Birchfield, đại diện cho các nguyên đơn, cho rằng J&J đã nhận thức được nguy cơ gây ung thư của talc từ những năm 1960 nhưng cố tình che giấu thông tin. "Họ biết rất rõ và đã làm mọi cách để giấu đi, chôn vùi sự thật về những nguy cơ này", ông Birchfield nhấn mạnh trước bồi thẩm đoàn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phân loại bột talc là chất "có thể gây ung thư" cho con người (Ảnh minh họa: schmidtlaw)

Ở chiều ngược lại, luật sư Allison Brown của J&J bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh mối liên hệ giữa talc và ung thư buồng trứng. Bà Brown lập luận rằng các cơ quan y tế lớn của Mỹ chưa từng kết luận talc gây ung thư và không có nghiên cứu nào cho thấy talc có thể di chuyển từ bên ngoài cơ thể tới các cơ quan sinh sản.

Phản ứng trước phán quyết, ông Erik Haas, Phó Chủ tịch phụ trách tranh tụng toàn cầu của J&J, tuyên bố tập đoàn sẽ ngay lập tức kháng cáo và tin tưởng sẽ đảo ngược được bản án, như từng làm với các phán quyết bất lợi trước đây.

Hiện J&J đang đối mặt với hơn 67.000 đơn kiện liên quan tới các sản phẩm talc, chủ yếu là các cáo buộc gây ung thư buồng trứng, cùng một số vụ kiện cho rằng talc gây ung thư trung biểu mô - một dạng ung thư hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm. J&J khẳng định các sản phẩm của hãng an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư, đồng thời đã ngừng bán phấn rôm chứa talc tại Mỹ từ năm 2020, chuyển sang sản phẩm làm từ bột ngô.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng sức ép pháp lý và uy tín đối với J&J, trong bối cảnh các nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục phá sản của tập đoàn này đã nhiều lần bị tòa án liên bang bác bỏ.