Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2027?

Financial Times (FT) dẫn các nguồn thạo tin cho biết, việc Ukraine gia nhập EU vào ngày 1/1/2027 được nêu rõ trong bản dự thảo đề xuất hòa bình mới nhất mà các quan chức Ukraine và châu Âu đã trình lên Washington. Tuy nhiên, bản dự thảo không nêu rõ những quốc gia EU nào ủng hộ tiến trình gia nhập nhanh chóng này.

Theo ấn phẩm, đề xuất này đang được các quan chức Mỹ và Ukraine thương thảo với sự ủng hộ của Brussels (Bỉ).

Các quan chức ủng hộ Ukraine gia nhập EU cho biết, Ủy ban châu Âu nhận thức rằng, việc phản đối cấp tư cách thành viên sớm cho Kiev có thể làm gián đoạn tiến trình hòa bình. Dù vậy, trên thực tế, Ukraine vẫn chưa hoàn thành bất kỳ chương nào trong số 36 chương đàm phán gia nhập EU, và việc kết nạp sớm sẽ đi ngược lại nguyên tắc "dựa trên năng lực" vốn là nền tảng trong chính sách mở rộng của EU.

Trong khi đó, giới phân tích đánh giá, kế hoạch này có thể buộc Brussels phải xem xét lại toàn bộ quy trình mở rộng, bao gồm các vấn đề then chốt như thời điểm thành viên mới được tiếp cận các quỹ của EU và quyền bỏ phiếu trong khối.

Một nhà ngoại giao châu Âu thạo về kế hoạch này cho biết, việc Ukraine gia nhập EU vào năm 2027 sẽ vô cùng khó khăn, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa rõ liệu giới lãnh đạo EU có ủng hộ mốc thời gian này hay không. Nhiều quan chức và nhà ngoại giao châu Âu khác cũng cho rằng thời hạn được đề xuất là thiếu tính khả thi.

Trước đó vào hôm thứ Năm, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của Kiev đã "điều chỉnh cách tiếp cận đối với một số vấn đề, phù hợp với thực tế rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên EU trong tương lai".

Ông Zelensky nhấn mạnh triển vọng gia nhập EU của Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nước châu Âu và cả Mỹ, đồng thời cho rằng nếu một thỏa thuận hòa bình quy định rõ thời điểm gia nhập EU được thông qua, Washington với tư cách là bên tham gia thỏa thuận sẽ có vai trò thúc đẩy tiến trình này và hạn chế sự phản đối từ một số nước châu Âu.

