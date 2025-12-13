Ukraine sắp nhận lô vũ khí trị giá 5 tỷ USD từ NATO

Phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thư ký NATO Radmila Shekerinska cho biết, Ukraine sẽ nhận được khoảng 5 tỷ USD vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ theo chương trình PURL, hoạt động này sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.

Theo quan chức NATO, cơ chế PURL đang đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine, trong đó phần lớn các hệ thống phòng không mà Kiev tiếp nhận thời gian qua đều được cung cấp thông qua sáng kiến này.

Bà Radmila Shekerinska lưu ý rằng, hoạt động hậu cần của PURL diễn ra liên tục 24/7 thông qua các trung tâm trung chuyển ở Ba Lan và Romania, với nguồn tài trợ đến từ các đồng minh châu Âu và Canada. Gần đây Úc và New Zealand cũng đã tham gia sáng kiến này.

"Mặc dù đã nhận được lượng viện trợ đáng kể, Ukraine vẫn cần thêm năng lực phòng không, và các nước NATO đang tăng cường sản xuất quốc phòng để giải quyết sự thiếu hụt hiện nay", Phó Tổng thư ký NATO nói thêm.

Tháng 7/2025, Mỹ và NATO đã khởi động sáng kiến PURL nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình này, Kiev sẽ lập danh sách các nhu cầu vũ khí ưu tiên của mình, sau đó trình lên NATO. Các quốc gia đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ tương ứng với danh sách này.

Nguồn tiền được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của NATO, và vũ khí được mua trực tiếp từ Mỹ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Tính đến đầu tháng 12, 21 quốc gia trên toàn thế giới đã tham gia sáng kiến này. Nguồn tài trợ cho việc mua sắm vũ khí chủ yếu đến từ Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Đức, Canada, Úc và New Zealand.