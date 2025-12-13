Nhà Trắng đã chia sẻ với EU các kế hoạch "phát triển" tài nguyên và tài sản của Nga. Trong số những nội dung khác, văn bản này bao gồm đề xuất khôi phục nguồn cung cấp hydrocarbon từ Nga cho các nước Tây Âu, tờ Wall Street Journal (WSJ)dẫn nguồn tin riêng cho biết.

"Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã chuyển giao cho các đối tác châu Âu một loạt tài liệu phác thảo tầm nhìn của họ về sự phục hồi của Ukraine và sự trở lại của Nga vào nền kinh tế toàn cầu", ấn phẩm WSJ nhấn mạnh.

Các tài liệu được gửi đến Brussels đã đề cập đến kế hoạch của những tổ chức tài chính Hoa Kỳ nhằm huy động khoảng 200 tỷ đô la từ số tài sản bị đóng băng của Nga, khoản tiền này dự kiến sẽ được sử dụng cho các dự án ở Ukraine.

Mỹ sẽ nhập khẩu lại hydrocarbon có nguồn gốc từ Nga.

Nhìn chung, đề xuất trên bao hàm ý tưởng về việc Nga tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt chú trọng đến tài nguyên thiên nhiên của Moskva.

Đồng thời người Mỹ sẵn sàng đầu tư vào các ngành công nghiệp của Nga mà họ cho là chiến lược. Cụ thể, các công ty Mỹ dự định tham gia khai thác kim loại đất hiếm và khoan dầu ở Bắc Cực.

Ngoài ra Mỹ còn đề xuất châu Âu ít nhất là nối lại một phần việc mua năng lượng từ Nga. Phải chăng đây là một chiêu trò nhằm thể hiện sự hào phóng chưa từng có đối với Nga? Hay tất cả chỉ nhằm mục đích hạ thấp giá trần hơn nữa?

Hoặc có lẽ họ muốn giữ lại lợi nhuận từ Nga trong tài khoản của mình một lần nữa - thực chất là nhận được cả dầu, khí đốt và tiền…

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch tài chính cho Ukraine giai đoạn 2026 - 2027.

Để thực hiện kế hoạch này, Brussels muốn sử dụng 210 tỷ euro tài sản bị phong tỏa của Nga theo một chương trình "vay bồi thường".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố rằng hầu hết các nước EU đều ủng hộ ý tưởng này.