Nga khởi kiện Euroclear tại Bỉ

Ngân hàng Trung ương Nga

Euroclear là đơn vị lưu ký hơn 200 tỷ đô la tài sản quốc gia của Nga bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 12/12 thông báo đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thành phố Moscow.

Ngân hàng này yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc “không thể quản lý các tài sản tiền tệ và chứng khoán” được gửi tại trung tâm lưu ký. Số tiền bồi thường cụ thể chưa được tiết lộ.

“Chúng tôi (chính phủ), bao gồm cả ngân hàng trung ương, đang làm mọi thứ để bảo vệ tài sản của mình. Việc tịch thu bất hợp pháp là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak nói với các phóng viên.

Hiện tại, Euroclear đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro (220 tỷ đô la) tài sản của Nga bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt của phương Tây.

EU đã đề xuất sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho một khoản "vay bồi thường" dành cho Ukraine, nhằm giúp bù đắp thâm hụt ngân sách dài hạn của Kiev.

Moscow đã lên án ý tưởng này là hành vi cố ý đánh cắp tài sản của họ.

Giám đốc rủi ro của Euroclear, Guillaume Eliet, cho biết, công ty vẫn đang nắm giữ khoảng 16 tỷ euro (18,8 tỷ đô la) tài sản của khách hàng tại Nga, và số tài sản này có thể trở thành mục tiêu của các biện pháp trả đũa mà Euroclear sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đề xuất này cũng vấp phải sự phản đối từ cả chính phủ Bỉ và Euroclear, những bên đang cảnh báo về các rủi ro pháp lý và tài chính.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã cảnh báo rằng, việc tiếp tục tiến hành có thể dẫn đến các vụ kiện tụng kéo dài với Nga về điều mà sẽ tương đương với việc tịch thu tài sản của một quốc gia nước ngoài chưa từng có tiền lệ.

Bỉ nhấn mạnh rằng, bất kỳ rủi ro nào như vậy nên được chia sẻ giữa nhiều quốc gia, lý tưởng nhất là bao gồm cả các đối tác ngoài EU.

Giám đốc điều hành Euroclear, Valerie Urbain, trả lời đài truyền hình VRT của Bỉ rằng, sáng kiến này có thể đẩy trung tâm lưu ký đến bờ vực phá sản, cũng như làm suy yếu "sức hấp dẫn của thị trường châu Âu" đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc Nga khởi kiện Euroclear diễn ra khi EU sắp đi đến hồi kết về kế hoạch sử dụng số tiền bị đóng băng của Nga để hỗ trợ khoản vay cho Ukraine.

Các quan chức EU được cho là có ý định thay đổi cơ chế phong tỏa tài sản của Nga.

Theo Reuters, cơ chế hiện tại yêu cầu bỏ phiếu đồng thuận sáu tháng một lần có thể được thay thế bằng một giải pháp dài hạn hơn, có khả năng khiến lệnh trừng phạt trở nên vô thời hạn, và được bảo vệ khỏi quyền phủ quyết của một thành viên bất đồng chính kiến.