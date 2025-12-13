Trận lũ lịch sử cuốn trôi nhà cửa, cô lập hàng nghìn gia đình ở bang Washington

(Ảnh: AP)

Đợt lũ lịch sử đã cuốn trôi nhà cửa, làm sập cầu và khiến nhiều gia đình phải trú ẩn trên mái nhà. Giới chức cảnh báo tình hình có thể trở nên thảm khốc hơn khi mực nước tại nhiều sông lớn tiếp tục dâng cao trong ngày 13/12.

Thống đốc Bob Ferguson đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang, đồng thời kêu gọi hàng chục nghìn người dân tuân thủ lệnh sơ tán bắt buộc. "Chúng ta từng trải qua những đợt lũ nghiêm trọng trước đây, nhưng hiện nay bang đang đối mặt một tình huống mang tính lịch sử", ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X.

(Ảnh: AP)

Khoảng 78.000 cư dân tại vùng nông nghiệp rộng lớn phía Bắc Seattle đã được yêu cầu rời khỏi vùng trũng ven sông Skagit - con sông dự báo đạt đỉnh lũ vào sáng 12/12. Lũ đã ảnh hưởng trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu hoặc bị cuốn trôi; trong đó có đoạn dài cao tốc 410 không còn đường thay thế và chưa có thời hạn mở lại. Một vụ sạt lở cũng khiến một phần xa lộ liên bang I-90 bị chặn, xe cộ mắc kẹt giữa bùn đất, thân cây và nước lũ.

Tại khu vực biên giới Mỹ - Canada, ba thành phố Sumas, Nooksack và Everson buộc phải sơ tán hoàn toàn sau khi bị nước lũ nhấn chìm. Cửa khẩu Sumas bị đóng, Amtrak tạm ngưng dịch vụ tàu giữa Seattle và Vancouver (Canada). Thị trưởng Sumas Bruce Bosch cho biết thành phố bị tàn phá nặng nề, chỉ 4 năm sau trận lũ lớn trước đó.

(Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Dự báo Nước Quốc gia Mỹ, sông Snohomish đã vượt kỷ lục cũ gần 30cm trong ngày 12/12, trong khi sông Skagit cũng vượt mốc lịch sử tại thành phố Mount Vernon. Tại thị trấn Concrete, nước sông dâng cao khiến dòng lũ ập vào khu dân cư. Bà Mariah Brosa cho biết nước chỉ còn cách nền nhà vài centimet và dòng chảy mạnh đã phá hỏng xe hơi của gia đình.

Tại hạt Whatcom, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng đã giải cứu hai gia đình mắc kẹt trên mái nhà khi mực nước tại Sumas dâng tới 4,6m. Tại thị trấn Welcome, xói lở nghiêm trọng khiến ít nhất 2 ngôi nhà sụp xuống sông Nooksack. Rất may không có người bên trong.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Những ngày qua, lực lượng chức năng trên toàn bang đã phải liên tục giải cứu người dân khỏi xe hơi và nhà ở bị lũ cô lập. Tại Snoqualmie, một đàn nai sừng tấm phải bơi qua vùng nước ngập tới cổ trên sân bóng.

Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng mưa lớn bất thường tại Washington phù hợp với xu thế thời tiết cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu. Một hệ thống mưa lớn khác dự kiến tiến vào bang từ Chủ Nhật (14/12), làm dấy lên lo ngại tình trạng lũ lụt có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.