Thiệt hại kinh tế khổng lồ do mưa lũ tại châu Á

Tháng 11/2025 đánh dấu một trong những giai đoạn thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Nam Á và Đông Nam Á, khi các đợt mưa lũ lớn bất thường quét qua khu vực, cuốn theo thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thiệt hại kinh tế đối với một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới ngày càng rõ rệt, đặt ra thách thức lớn cho triển vọng phục hồi và ổn định tài chính trong những năm tới.

Lũ lụt tại Sri Lanka, Thái Lan và Indonesia kể từ cuối tháng 11/2025 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gây tổn thất kinh tế ít nhất 20 tỷ USD. Con số thiệt hại kinh tế do mưa lũ này nhiều khả năng sẽ còn tăng khi các đánh giá chi tiết được hoàn tất. Tại nhiều nơi, trụ cột sản xuất, nông nghiệp, du lịch và thương mại gần như bị tê liệt.

Sri Lanka là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất. Bão Ditwah đã khiến hơn 465 người thiệt mạng và trên 300 người mất tích ở nước này. Mức thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 1,6 tỷ USD - tương đương 0,8% GDP, kéo giảm triển vọng tăng trưởng của Sri Lanka trong năm 2025 từ 3,5% xuống 2,7%.

Miền Nam Thái Lan cũng vừa trải qua một trong những đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại hơn 15 tỷ USD và làm tê liệt một trung tâm công nghệ - du lịch quan trọng. Xuất khẩu linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô - mặt hàng xuất khẩu chiến lược Thái Lan - bị gián đoạn nghiêm trọng. Nếu tình hình này còn kéo dài, mức thiệt hại có thể tăng thêm 400 triệu USD mỗi tháng.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 27/11/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Ước tính tổng thiệt hại trong tháng 11/2025 vào khoảng 781 triệu USD, đe dọa làm giảm thêm 0,1 - 0,2% GDP của Thái Lan.

Trong khi đó, tại Indonesia, ít nhất 700 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất, đặc biệt ở đảo Sumatra - vùng sản xuất than, dầu cọ và cà phê trọng điểm. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 4 tỷ USD - tương đương 0,29% GDP. Thiên tai đã khiến nhiều làng mạc bị cô lập hoàn toàn do hạ tầng bị phá hủy.

Nền kinh tế Malaysia chịu tác động nhẹ hơn so với Thái Lan, Indonesia hay Sri Lanka. Tuy nhiên, lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng nghìn người phải sơ tán và gây thiệt hại kinh tế ước tính ở mức 0,1% GDP.

Với mức độ thiệt hại hiện tại, nhiều tổ chức dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Sri Lanka, Thái Lan và Indonesia sẽ giảm đáng kể. Malaysia - mặc dù chịu tác động nhẹ hơn - vẫn đối mặt nguy cơ gián đoạn sản xuất và lạm phát chi phí đẩy.

Chỉ riêng tháng 11 năm nay, tổng thiệt hại đã gần bằng cả năm 2024 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho thấy mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đặt ra thách thức lớn về ổn định tài chính và an sinh cho toàn khu vực.