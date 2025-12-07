“Cha đẻ iPod” muốn thay Tim Cook để trở thành CEO mới của Apple

Theo thông tin từ trang The Information, Tony Fadell, một trong những nhân vật quan trọng trong việc phát triển iPod, đã bày tỏ nguyện vọng muốn thay thế Tim Cook làm CEO của Apple. Fadell đã gia nhập hội đồng quản trị của Arm vào năm 2022 và hiện đang được một số cựu nhân viên Apple ủng hộ.

Fadell, người đã từng đồng sáng lập thương hiệu smart home Nest và bán lại cho Google với giá 3,2 tỷ USD, được cho là cần thiết cho Apple trong bối cảnh công ty đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có tinh thần doanh nhân và khả năng lãnh đạo quyết đoán. Tuy nhiên, con đường trở lại của ông tại Apple không hề bằng phẳng.

Trong quá khứ, Fadell từng là một nhân vật gây tranh cãi tại Apple và đã rời khỏi công ty từ năm 2010. Nhiều người trong nội bộ công ty có ý kiến trái ngược về nhân vật này, khiến khả năng ông trở thành ứng cử viên chính thức cho vị trí CEO trở nên khó khăn.

Hiện tại, Apple cũng đang xem xét các ứng viên nội bộ, trong đó nổi bật là John Ternus, phó giám đốc điều hành về kỹ thuật phần cứng. Tuy được xem là lựa chọn an toàn nhất, nhưng một số người vẫn nghi ngờ liệu Ternus đã sẵn sàng cho vị trí cao nhất tại Apple hay chưa.

Trước tình hình hiện tại, có lẽ việc công bố kế hoạch kế nhiệm của Apple sẽ không diễn ra trong thời gian gần.