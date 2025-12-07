Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cha đẻ iPod” muốn thay Tim Cook để trở thành CEO mới của Apple

07-12-2025 - 19:05 PM | Tài chính quốc tế

Tony Fadell, người từng góp mặt trong việc phát triển iPod, đang bày tỏ mong muốn thay thế Tim Cook, nhưng con đường trở lại Apple của ông không hề dễ dàng.

Theo thông tin từ trang The Information, Tony Fadell, một trong những nhân vật quan trọng trong việc phát triển iPod, đã bày tỏ nguyện vọng muốn thay thế Tim Cook làm CEO của Apple. Fadell đã gia nhập hội đồng quản trị của Arm vào năm 2022 và hiện đang được một số cựu nhân viên Apple ủng hộ.

“Cha đẻ iPod” muốn thay Tim Cook để trở thành CEO mới của Apple- Ảnh 1.

Fadell, người đã từng đồng sáng lập thương hiệu smart home Nest và bán lại cho Google với giá 3,2 tỷ USD, được cho là cần thiết cho Apple trong bối cảnh công ty đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có tinh thần doanh nhân và khả năng lãnh đạo quyết đoán. Tuy nhiên, con đường trở lại của ông tại Apple không hề bằng phẳng.

Trong quá khứ, Fadell từng là một nhân vật gây tranh cãi tại Apple và đã rời khỏi công ty từ năm 2010. Nhiều người trong nội bộ công ty có ý kiến trái ngược về nhân vật này, khiến khả năng ông trở thành ứng cử viên chính thức cho vị trí CEO trở nên khó khăn.

Hiện tại, Apple cũng đang xem xét các ứng viên nội bộ, trong đó nổi bật là John Ternus, phó giám đốc điều hành về kỹ thuật phần cứng. Tuy được xem là lựa chọn an toàn nhất, nhưng một số người vẫn nghi ngờ liệu Ternus đã sẵn sàng cho vị trí cao nhất tại Apple hay chưa.

“Cha đẻ iPod” muốn thay Tim Cook để trở thành CEO mới của Apple- Ảnh 2.

Trước tình hình hiện tại, có lẽ việc công bố kế hoạch kế nhiệm của Apple sẽ không diễn ra trong thời gian gần.

Theo Bình Minh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
apple, Tim Cook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed đối diện tranh cãi chưa từng có trong nhiều năm

Fed đối diện tranh cãi chưa từng có trong nhiều năm Nổi bật

Ngỏ ý muốn mua lại tài sản 'khủng' của Mỹ đang bị Moscow phong toả, ngân hàng top đầu của Nga bị từ chối thẳng, tham vọng lớn lao đổ bể

Ngỏ ý muốn mua lại tài sản 'khủng' của Mỹ đang bị Moscow phong toả, ngân hàng top đầu của Nga bị từ chối thẳng, tham vọng lớn lao đổ bể Nổi bật

Cơn sốt săn lùng ghế 11A để lấy vía may mắn sau khi biết sự thật về vị trí tử thần bỏ quên

Cơn sốt săn lùng ghế 11A để lấy vía may mắn sau khi biết sự thật về vị trí tử thần bỏ quên

18:33 , 07/12/2025
Tỷ phú Elon Musk nêu lý do cho đề xuất xóa bỏ EU

Tỷ phú Elon Musk nêu lý do cho đề xuất xóa bỏ EU

18:00 , 07/12/2025
EU đã tiêu hết tài sản của Nga, không còn gì để tịch thu nữa

EU đã tiêu hết tài sản của Nga, không còn gì để tịch thu nữa

17:00 , 07/12/2025
Fed dự kiến tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025

Fed dự kiến tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025

16:15 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên