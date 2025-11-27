Lần đầu tiên sau 14 năm, Apple sắp vượt mặt Samsung, giữ vị trí số 1 đến hết thập kỷ

Công ty Counterpoint Research cho biết lần đầu tiên sau 14 năm, Apple sẽ vượt Samsung về lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2025. Apple dự kiến xuất xưởng khoảng 243 triệu iPhone trong năm nay, nhiều hơn so với 235 triệu máy Samsung. Thị phần toàn cầu của Apple ước đạt 19,4%, còn Samsung là 18,7%.

Động lực tăng trưởng của Apple đến từ dòng iPhone 17 ra mắt tháng 9. Counterpoint cho biết dòng sản phẩm này có mùa bán hàng cuối năm “khủng”. Tại Mỹ, doanh số iPhone 17 trong 4 tuần đầu cao hơn 12% so với iPhone 16 (không tính 16e). Tại Trung Quốc, doanh số cao hơn 18%.

Nhà phân tích cấp cao Yang Wang tại Counterpoint Research cho biết: “Ngoài phản ứng tích cực của thị trường, yếu tố chính thúc đẩy triển vọng xuất xưởng là chu kỳ thay máy. Người tiêu dùng mua smartphone trong giai đoạn Covid-19 đang bước vào thời điểm nâng cấp”.

Trong khi đó, Samsung có thể gặp khó ở phân khúc điện thoại thông minh giá rẻ và trung cấp do áp lực từ các hãng Trung Quốc. Điều này hạn chế gã khổng lồ Hàn Quốc giành lại vị trí dẫn đầu.

Counterpoint dự báo Apple sẽ giữ vị trí số một trên thị trường smartphone toàn cầu đến năm 2029. Một phần động lực đến từ 358 triệu iPhone đã qua sử dụng được bán lại từ năm 2023 đến quý 2/2025. Counterpoint cho biết: “Những người dùng này nhiều khả năng sẽ nâng cấp lên iPhone mới. Đây sẽ là nền tảng nhu cầu lớn duy trì tăng trưởng xuất xưởng”.

Apple cũng hưởng lợi từ tác động thuế quan thấp hơn nhờ đình chiến thương mại Mỹ - Trung. Điều này giúp chuỗi cung ứng ổn định hơn và giúp Apple tăng trưởng tại các thị trường mới nổi. Đồng USD yếu và triển vọng kinh tế tích cực góp phần củng cố nhu cầu.

Năm tới, Apple dự kiến ra mắt iPhone 17e giá rẻ và một mẫu smartphone gập. Counterpoint cho rằng các nâng cấp với Siri và kế hoạch đại tu thiết kế iPhone vào năm 2027 sẽ tiếp tục củng cố vị thế của hãng.

Công ty nghiên cứu kết luận rằng với mức độ gắn kết cao trong hệ sinh thái iOS và lượng lớn thiết bị cũ sắp đến hạn nâng cấp, Apple sẽ duy trì vị trí dẫn đầu đến hết thập kỷ.

Theo CNBC