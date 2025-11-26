Apple lần đầu tiên đi ngược tôn chỉ, âm thầm sa thải nhiều nhân sự sales, người 20 năm kinh nghiệm cũng bị ảnh hưởng

Apple vừa gây chú ý khi âm thầm cắt giảm hàng chục vị trí trong bộ phận bán hàng toàn cầu — một động thái hiếm thấy đối với một “gã khổng lồ” công nghệ vốn thường tránh sa thải quy mô lớn. Những người bị ảnh hưởng gồm quản lý khách hàng doanh nghiệp, giáo dục, cơ quan chính phủ và nhân viên điều hành các trung tâm tư vấn – nơi Apple thường trình diễn sản phẩm cho khách hàng lớn.

Apple xác nhận việc tái cấu trúc đội ngũ bán hàng nhưng không nêu rõ con số cụ thể. Trong thông báo gửi Reuters, công ty cho biết chỉ “một số ít vị trí” bị ảnh hưởng, và các nhân viên được khuyến khích nộp đơn vào vị trí khác nội bộ; nếu không tìm được công việc mới trước ngày 20/1/2026, họ sẽ nhận gói trợ cấp thôi việc.

Sự kiện này trở nên nổi bật bởi lẽ Apple từ lâu là một trong những công ty ít khi sa thải, ngay cả trong bối cảnh ngành công nghệ có nhiều đợt cắt giảm. Do vậy, việc Apple quyết định “tinh gọn bán hàng” ngay cả khi doanh thu đang tăng trưởng mạnh — bị nhiều người đánh giá là một quyết định mang tính chiến lược sâu hơn — không đơn thuần là vấn đề chi phí.

Nguồn tin nội bộ và các nhà phân tích nhận định rằng Apple đang điều chỉnh lại cách tiếp cận với phân khúc doanh nghiệp, giáo dục và chính phủ. Việc giảm quy mô đội ngũ bán hàng có thể phản ánh xu hướng chuyển phần lớn hoạt động bán hàng cho các đối tác bên thứ ba, thay vì trực tiếp cử nhân viên đi chăm sóc từng khách hàng lớn — cách làm đòi hỏi chi phí cao và dễ chồng chéo.

Một số nhân viên lâu năm, có người đã gắn bó với Apple 20–30 năm, cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng, khiến động thái này gây bất ngờ. Theo một số bình luận từ thị trường, việc cắt giảm nhân sự bán hàng có thể giúp Apple giảm chi phí cố định, đồng thời cho phép hãng linh hoạt hơn trong việc mở rộng kênh phân phối và dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu người dùng và doanh nghiệp đang đổi thay nhanh chóng.

Động thái của Apple diễn ra không lâu sau những cắt giảm khác trong các mảng ít trọng tâm hơn, như dịch vụ số — hồi tháng 8/2024, hãng từng sa thải khoảng 100 nhân viên trong nhóm kỹ thuật, bao gồm những người làm việc cho ứng dụng sách và tin tức. Nhưng rõ ràng, việc tái cấu trúc lần này — nhằm vào bộ phận bán hàng doanh nghiệp/giao dịch lớn — được đánh giá là nghiêm túc hơn, có thể là bước chuẩn bị cho một chiến lược kinh doanh mới.

Về phía thị trường, nhiều chuyên gia nhận định rằng Apple đang chuyển hướng mô hình, giảm chi phí cố định, tinh gọn vận hành, đồng thời duy trì sức mạnh thương hiệu và khả năng mở rộng khi cần. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, chi phí lao động tăng, và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tái cấu trúc theo hướng linh hoạt có thể giúp Apple giữ được lợi thế.

Tuy nhiên, quyết định này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về lâu dài: liệu sự phụ thuộc vào kênh phân phối bên ngoài có làm giảm chất lượng dịch vụ, hay ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp cao cấp — nhóm mà Apple từng phục vụ rất kỹ và chu đáo? Và với việc sa thải những nhân viên kỳ cựu, liệu văn hóa nội bộ mà Apple xây dựng từ lâu có bị ảnh hưởng?

Theo: Reuters