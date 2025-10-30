Apple chi 8,1 triệu USD vận động hành lang EU: Thế lực ngầm của Big Tech!

Theo một báo cáo gần đây, Apple đã tiêu tốn 7 triệu euro (8,1 triệu USD) cho hoạt động vận động hành lang tại Liên minh châu Âu (EU) trong năm qua, trở thành một trong những công ty công nghệ chi nhiều nhất cho hoạt động này, chỉ đứng sau Meta.

Số tiền vận động hành lang của các công ty công nghệ đã vượt qua mức chi tiêu của các ngành công nghiệp dược phẩm và ô tô cộng lại. Apple đã tổ chức tổng cộng 76 cuộc họp với các thành viên của Nghị viện Châu Âu và nhân sự cấp cao của Ủy ban Châu Âu.

Đơn vị giám sát Corporate Europe Observatory đã xem xét chi tiêu và số lượng cuộc họp của các công ty công nghệ lớn với EU. Chi phí vận động hành lang của ngành công nghiệp kỹ thuật số đã tăng từ 113 triệu euro vào năm 2023 lên 151 triệu euro mỗi năm hiện nay, tăng 33,6% chỉ trong hai năm.

Trong năm qua, các nhóm vận động hành lang của ngành công nghệ đã sử dụng ngân sách lớn để thúc đẩy việc nới lỏng các quy định kỹ thuật số của EU. Các công ty công nghệ lớn trung bình có hơn một cuộc họp vận động hành lang mỗi ngày với các quan chức EU.

Meta dẫn đầu với chi tiêu 10 triệu USD, trong khi Apple đứng thứ hai với 7 triệu USD, ngang bằng với Amazon và Microsoft. Apple đứng thứ tư về số lượng cuộc họp mà công ty tham gia.

Từ tháng Một đến tháng Sáu năm 2025, các tập đoàn công nghệ lớn đã có 146 cuộc họp với nhân sự cấp cao của Ủy ban Châu Âu, trung bình hơn một cuộc họp (1,17) mỗi ngày làm việc. Amazon có số cuộc họp nhiều nhất (43), tiếp theo là Microsoft (36), Google (35), Apple (29) và Meta (27).

Các công ty công nghệ lớn cũng đã tổ chức tổng cộng 232 cuộc họp với các nghị sĩ EU trong sáu tháng đầu năm 2025, trung bình gần hai cuộc họp (1,87) mỗi ngày làm việc. Meta đứng đầu danh sách với 63 cuộc họp, tiếp theo là Amazon (49), Google (47), Apple (47) và Microsoft (34).

Báo cáo lưu ý rằng những con số này gần như chắc chắn bị đánh giá thấp, vì luật minh bạch của EU chỉ áp dụng cho các cuộc họp với các nhân vật cấp cao. Ngoài ra, các tổ chức công nghiệp được tài trợ bởi các công ty công nghệ cũng tham gia vận động hành lang. Trong số 15 tổ chức tư duy công nghệ lớn nhất tham gia vận động hành lang EU, Apple là thành viên của tất cả trừ một tổ chức.

Apple đã tham gia nhiều tranh chấp chống độc quyền với EU và hiện đang kêu gọi bãi bỏ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).