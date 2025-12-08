GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu?

Nền kinh tế Nhật Bản giảm mạnh hơn trong quý 3, chủ yếu do số liệu mới khiến chi tiêu vốn giảm sâu. Tuy vậy, các nhà kinh tế cho rằng diễn biến này không đủ để khiến Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) thay đổi lập trường.

Văn phòng Nội các cho biết GDP giảm 2,3% theo năm, thay vì mức 1,8% như tính toán ban đầu. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ quý 3/2023.

Dự báo bình quân của giới phân tích là 2,0%. Họ cho rằng đà giảm này có thể đảo ngược trong quý tới và số liệu điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lãi suất tiếp theo của BOJ.

Các nguồn tin của Reuters cho hay ngân hàng trung ương Nhật Bản nhiều khả năng nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 18 - 19/12 và chính phủ sẽ chấp nhận quyết định này.

Chuyên gia Uichiro Nozaki tại Nomura Securities nói: “Kết quả này sẽ không làm thay đổi đáng kể đánh giá tổng thể về nền kinh tế. Kỳ vọng vào việc nâng lãi suất trong tháng 12 đã tăng mạnh, chủ yếu nhờ triển vọng tăng lương vào mùa xuân năm sau. Lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ khó có thể thay đổi”.

Tính theo quý, GDP giảm 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,5% của giới phân tích và mức giảm 0,4% trong ước tính ban đầu.

Tiêu dùng tư nhân, chiếm hơn một nửa nền kinh tế, tăng 0,2% trong quý 3 sau khi điều chỉnh thêm dữ liệu về ăn uống bên ngoài.

Chi tiêu vốn giảm 0,2% sau khi cập nhật số liệu mới nhất. Ước tính ban đầu là tăng 1,0% và giới phân tích dự báo tăng 0,4%.

Từ tháng 9, Mỹ áp mức thuế cơ bản 15% lên gần như toàn bộ hàng hóa Nhật Bản, thay cho kế hoạch ban đầu là 27,5% với ô tô và 25% với hầu hết các mặt hàng khác.

Đầu tư nhà ở giảm do quy định hiệu suất năng lượng nghiêm ngặt hơn có hiệu lực từ tháng 4. Tuy vậy, mức giảm thu hẹp còn 8,2% so với mức 9,4% trong ước tính ban đầu.

Giới kinh tế cho rằng nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nhiều khả năng tăng trưởng trở lại trong quý tới nhờ tiêu dùng tư nhân hồi phục chậm. Tuy nhiên, thuế của Mỹ sẽ gây áp lực lên xuất khẩu.

Chuyên gia Masato Koike tại Sompo Institute Plus nói: “Với đầu tư vốn, nhu cầu cho công nghệ số và tự động hóa vẫn mạnh, nhưng lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm sẽ tạo áp lực đi xuống. Vì vậy, tốc độ tăng đầu tư nhiều khả năng vẫn ở mức vừa phải”.

Theo Reuters