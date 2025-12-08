Ông Putin lên tiếng, cảnh báo về kế hoạch phi đô la hóa của BRICS: ‘Không cần phải vội vàng’

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ India Today, ông Putin cho biết Nga không vội thúc đẩy đồng tiền chung BRICS hoặc tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu. Ông cho rằng việc đi quá nhanh có thể tạo rủi ro kinh tế không cần thiết.

Ông khẳng định việc xây dựng các hệ thống thay thế là ý tưởng hợp lý, nhưng phải được thực hiện thận trọng và từng bước.

Rút kinh nghiệm từ đồng euro ở châu Âu, ông cảnh báo rằng việc vội vàng tham gia vào các liên minh tiền tệ khi không có sự chuẩn bị về kinh tế có thể tạo ra vấn đề lớn hơn nhiều so với lợi ích mang lại.

Ông Putin nói: “Không cần phải vội vàng. Và nếu không vội, bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm nghiêm trọng”. Ông mô tả cách khu vực đồng euro tiếp nhận những nền kinh tế chưa đủ điều kiện dùng chung một đồng tiền và sau đó đối mặt với bất ổn xã hội và tài chính.

Ông nói thêm: “Anh biết đấy, không thể áp một hệ thống chung khi các cấu trúc nền tảng chưa đồng bộ”.

Khi được hỏi vì sao cơ chế thanh toán rupee - rúp chưa vận hành dù hai nước đều ủng hộ thanh toán bằng đồng nội tệ, ông Putin cho biết vướng mắc không nằm ở chính trị mà hoàn toàn mang tính kinh tế.

Ông thừa nhận điều mà New Delhi cũng nhận thấy suốt nhiều tháng qua đó là cán cân thương mại mất cân đối giữa Ấn Độ và Nga. Điều này khiến việc thanh toán bằng rupee trở nên phức tạp. Nga thu về lượng lớn rupee từ xuất khẩu dầu nhưng chưa thể chi tiêu tương xứng tại Ấn Độ.

Tổng thống Nga nói thêm: “Không có trở ngại nào ở đây. Đây là vấn đề kinh tế”.

Ông giải thích rằng Ấn Độ cần dầu, các sản phẩm lọc hóa dầu và phân bón từ Nga, nên Nga thu về nhiều rupee hơn. Vấn đề không phải Nga không muốn nhận rupee mà doanh nghiệp Nga có thể mua gì tại Ấn Độ bằng số rupee này.

Ông Putin cũng khẳng định Ấn Độ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên thương mại song phương. Ngược lại, ông nói Thủ tướng Narendra Modi đã nhiều lần đề nghị Nga tăng nguồn cung phân bón để hỗ trợ nông dân Ấn Độ.

Để giải quyết mất cân đối thương mại, ông Putin cho biết Nga đang triển khai các bước đi cụ thể. Trong chuyến thăm lần này, Moscow sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt với các nhà nhập khẩu Nga để xác định nhóm hàng và lĩnh vực mà Nga có thể tăng mua từ Ấn Độ.

Ông Putin nói thêm rằng hai bên đều đồng thuận việc phải điều chỉnh mất cân đối, nhưng nhấn mạnh điều đó phải được thực hiện bằng cách mở rộng cơ hội kinh doanh chứ không áp đặt hạn chế thương mại.

Ông nói: “Sự chênh lệch này phải được điều chỉnh nhưng không phải bằng các biện pháp cấm đoán. Chúng ta cần tìm ra những lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi ích cho cả Nga và Ấn Độ”.

Dù các cuộc thảo luận về một đồng tiền BRICS tiếp tục xuất hiện trên toàn cầu, ông Putin bác bỏ việc đẩy nhanh quá trình này. Theo ông, quá trình dịch chuyển ra khỏi sự thống trị của đồng USD sẽ diễn ra từng bước và phải dựa trên nhu cầu kinh tế thực tế, chứ không chỉ dựa trên chính trị. Thanh toán bằng đồng nội tệ sẽ tăng dần khi mô hình thương mại giữa các nước thay đổi.

