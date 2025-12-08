Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp cuối cùng của Fed năm 2025 và phát biểu của Jerome Powell: Quyết định cắt giảm lãi suất liệu có được thực thi?

Phố Wall khép lại phiên cuối tuần qua ở gần mức đỉnh lịch sử. Chỉ số S&P 500 sát mốc 6.900 điểm, trong khi thị trường trái phiếu tiếp tục biến động mạnh.

Mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư trong tuần này sẽ là cuộc họp cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2025, cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell.

Bên cạnh đó, Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) của Cục Thống kê Lao động bị trễ của tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Ba. Số liệu sẽ cung cấp thêm thông tin về tuyển dụng, sa thải và nghỉ việc.

Ủy ban chính sách của Fed bắt đầu nhóm họp từ ngày 9/12. Thị trường sẽ chờ thông báo chính thức và cuộc họp báo của Chủ tịch Powell vào ngày 10/12. Những phát biểu này sẽ được nhà đầu tư theo sát để tìm tín hiệu về lộ trình chính sách.

Dữ liệu kinh tế tuần trước cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Các báo cáo từ ADP và Challenger, Gray & Christmas ghi nhận số việc làm giảm bất ngờ và số đợt sa thải tăng. Nhờ tín hiệu yếu này, nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản, từ mức 3,75% - 4,00% xuống phạm vi mới 3,50% - 3,75%.

Dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng hơn 87%.

Chỉ số giá PCE của tháng 9 công bố ngày cuối tuần trước cũng cho thấy lạm phát hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, giống như Chủ tịch Powell đã nêu, việc cắt giảm lãi suất không phải là "điều hiển nhiên".

Bên cạnh quyết định lãi suất, cuộc họp báo và phát biểu của Chủ tịch Fed Powell cũng được giới đầu tư, chuyên gia đặc biệt quan tâm. Quyết định lãi suất lúc 2 giờ chiều theo giờ Mỹ có thể không gây biến động lớn, nhưng phần hỏi đáp sau đó vẫn thường tạo tác động rõ rệt.

Thị trường cũng sẽ nhận được bản Dự báo Kinh tế (SEP) cuối cùng của năm, còn gọi là “biểu đồ dot plot”. Báo cáo này thể hiện quan điểm của các thành viên Fed về triển vọng kinh tế trong năm tới và những năm sau đó.

Cuộc họp tháng 12 cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Đây là lần cuối nhóm thành viên bỏ phiếu hiện tại tham gia biểu quyết. Chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Minneapolis, Dallas và Philadelphia sẽ thay thế các đại diện Boston, Chicago, St. Louis và Kansas City trong kỳ luân phiên tiếp theo.

Ngoài ra, những đồn đoán về người kế nhiệm ông Powell đang rộ lên trong những ngày gần đây. Tổng thống Trump hứa sẽ đưa ra đề cử vào đầu năm sau. Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump là Kevin Hassett đang được đánh giá cao nhất, dù thị trường trái phiếu tỏ ra lo ngại về lựa chọn này.

Cuối cùng, chất lượng dữ liệu mà Fed sử dụng vẫn là câu hỏi lớn. Nhiều báo cáo bị trì hoãn, hủy hoặc thiếu hoàn chỉnh sau đợt chính phủ đóng cửa.

Theo Yahoo Finance