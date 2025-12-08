Cuộc họp cuối cùng trong năm đến gần, giới chuyên gia đồng loạt dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm bất chấp nội bộ chia rẽ mạnh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần này, bất chấp những chia rẽ sâu sắc giữa các quan chức cấp cao về triển vọng kinh tế.

Theo khảo sát do Trung tâm Clark thuộc Đại học Chicago Booth thực hiện, có tới 85% trong số 40 chuyên gia kinh tế hàng đầu được hỏi tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại kỳ họp ngày 10-11/12 tới đây. Phần lớn thị trường tài chính cũng đồng tình với kịch bản này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhiều khả năng sẽ không đạt được sự đồng thuận cao trong lần bỏ phiếu sắp tới. Chỉ duy nhất 1 người trong cuộc khảo sát tin rằng 12 thành viên có quyền biểu quyết sẽ nhất trí với quyết định hạ lãi suất. Gần 60% dự đoán sẽ có 2 phiếu chống,và 1/3 cho rằng số người bất đồng sẽ là 3 hoặc hơn - một mức hiếm thấy kể từ năm 1992.

Mâu thuẫn chính giữa các phe trong FOMC hiện nay nằm ở việc nên đặt trọng tâm vào đâu, kiềm chế lạm phát hay duy trì thị trường lao động ổn định. Một số Chủ tịch Fed khu vực như Jeff Schmid (Kansas City), Susan Collins (Boston) hay Austan Goolsbee (Chicago) được cho là sẽ bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm lãi suất, tương tự như hồi tháng 10.

Trong khi đó, Thống đốc Stephen Miran - một người thân cận với Tổng thống Donald Trump, vẫn thúc đẩy Fed nên cắt mạnh 0,5 điểm phần trăm, phù hợp với mong muốn hạ nhanh chi phí vay của ông Trump. Ngược lại, các thành viên như Chủ tịch Fed New York John Williams đã bày tỏ ủng hộ một đợt cắt giảm vừa phải 0,25 điểm để ngăn chặn rủi ro thị trường lao động suy yếu thêm.

Lạm phát tại Mỹ vẫn trên mức mục tiêu 2% kể từ mùa xuân năm 2021 và nhiều thành viên có quan điểm cứng rắn trong FOMC lo ngại rằng nếu hạ lãi suất quá nhanh, kỳ vọng lạm phát sẽ trượt khỏi kiểm soát. Nhưng phe ôn hoà lập luận rằng đà tăng giá hiện tại phần lớn đến từ các yếu tố bên ngoài như thuế quan mới của ông Trump, dù chưa phản ánh sự yếu kém trong sức cầu nội địa.

Bên ngoài các dữ liệu chính thức vẫn cho thấy số lượng việc làm tăng trong tháng 9, một loạt số liệu tư nhân gần đây, bao gồm báo cáo ADP và khảo sát doanh nghiệp nhỏ, cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đang bắt đầu sa thải nhân sự nhiều hơn. Tỷ lệ thất nghiệp cũng nhích lên, dù vẫn ở mức thấp.

Một yếu tố khác làm thúc đẩy sự tranh luận trong nội bộ Fed là cấu trúc tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ hiện tại. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tăng trưởng mạnh gần đây phần lớn dựa vào làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đà tăng giá của cổ phiếu công nghệ, thay vì các động lực tiêu dùng hoặc sản xuất thực chất. Nếu thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh, ví dụ S&P 500 giảm 20%, khoảng 1/3 chuyên gia dự đoán nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, trong khi 2/3 cho rằng tăng trưởng sẽ giảm đáng kể.

Chuyên gia Stephen Cecchetti từ Đại học Brandeis bình luận rằng việc các thành viên Fed bất đồng cũng có thể có mặt tích cực: “Nếu lý do của các phiếu chống là để bảo vệ mục tiêu lạm phát, điều đó có thể giúp củng cố uy tín chính sách. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc vẫn đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong định hướng của FOMC.”

Tham khảo FT﻿