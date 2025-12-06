Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thước đo lạm phát then chốt bất ngờ thấp hơn dự báo, dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất tăng 87%: Khả năng đến đâu?

06-12-2025 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Thước đo lạm phát then chốt bất ngờ thấp hơn dự báo, dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất tăng 87%: Khả năng đến đâu?

Một thước đo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tháng 9 đã giảm so với dự báo. Bộ Thương mại công bố số liệu này trong báo cáo bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, qua đó tăng thêm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm tăng 0,2% trong tháng và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo năm thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo và giảm so với mức 2,9% của tháng 8. Chỉ số PCE toàn phần tăng 0,3% trong tháng và 2,8% theo năm, đúng như kỳ vọng.

Các quan chức Fed coi chỉ số PCE là thước đo lạm phát then chốt, cũng như theo dõi PCE lõi để nhìn nhận xu hướng dài hạn.

Giám đốc chiến lược đầu tư Scott Helfstein của Global X cho biết: “Báo cáo tháng 9 cho thấy giá cả ổn định dù có tác động từ thuế quan và chi tiêu tiêu dùng cao. Diễn biến này có thể tạo thêm dư địa để Fed giảm lãi suất trong tháng 12”.

Giá hàng hóa tăng 0,5% do tác động thuế của Tổng thống Donald Trump. Giá dịch vụ tăng 0,2%. Giá thực phẩm tăng 0,4% còn năng lượng tăng 1,7%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giữ ở mức 4,7%.

Thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng, cao hơn dự báo. Chi tiêu tăng 0,3%, thấp hơn ước tính.

Phố Wall tăng điểm sau báo cáo khi giới giao dịch dự đoán xác suất 87,2% Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tuần tới, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Dù dữ liệu tháng 9 đã bị trễ khá xa so với thời điểm hiện tại, đây là số liệu lạm phát cuối cùng Fed nhận được trước cuộc họp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn bất đồng quan điểm. Một nhóm muốn tiếp tục cắt giảm để bảo vệ thị trường lao động, nhóm khác lo ngại áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt đủ để nới lỏng thêm.

Một báo cáo riêng gần đây cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm và sa thải tăng. Tuy vậy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lại giảm trong tuần trước.

Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý tiêu dùng đầu tháng 12 đạt 53,3 điểm, tăng 4,5% so với tháng 11 và vượt dự báo 52 điểm. Kỳ vọng lạm phát cũng giảm ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Theo CNBC

Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ lạ nền kinh tế 18.000 tỷ USD: Tỷ dân nhưng hết rác để đốt, phải 'săn lùng' rác ở khắp nơi trên thế giới

Kỳ lạ nền kinh tế 18.000 tỷ USD: Tỷ dân nhưng hết rác để đốt, phải 'săn lùng' rác ở khắp nơi trên thế giới Nổi bật

Thăm dò chỉ trong 2 năm, phát hiện mỏ vàng chưa từng có, trữ lượng hơn 320.000 tấn trị giá 600.000 tỷ đồng: Giới nghiên cứu đồng loạt đặt dấu hỏi

Thăm dò chỉ trong 2 năm, phát hiện mỏ vàng chưa từng có, trữ lượng hơn 320.000 tấn trị giá 600.000 tỷ đồng: Giới nghiên cứu đồng loạt đặt dấu hỏi Nổi bật

Hành trình 50 tỷ USD hỗn loạn của Samsung trên đất Mỹ: Mạo hiểm làm 2nm dù chưa làm chủ công nghệ, phải nhờ Elon Musk cứu vào phút chót

Hành trình 50 tỷ USD hỗn loạn của Samsung trên đất Mỹ: Mạo hiểm làm 2nm dù chưa làm chủ công nghệ, phải nhờ Elon Musk cứu vào phút chót

09:00 , 06/12/2025
“Pháo đài di động” chống tên lửa, nổi như tàu ngầm của ông Putin đến Ấn Độ

“Pháo đài di động” chống tên lửa, nổi như tàu ngầm của ông Putin đến Ấn Độ

08:35 , 06/12/2025
Tài sản tỉ phú thế giới phá kỷ lục

Tài sản tỉ phú thế giới phá kỷ lục

08:10 , 06/12/2025
EU đề xuất gói hỗ trợ 105 tỷ USD cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga

EU đề xuất gói hỗ trợ 105 tỷ USD cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga

07:39 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên