EU đề xuất gói hỗ trợ 105 tỷ USD cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga

(Ảnh: Anadolu)

Gói hỗ trợ cho Ukraine nói trên sẽ kết hợp nguồn vốn vay chung của EU với nguồn lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu.

Công bố đề xuất này tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine đang đối mặt với một thời điểm quan trọng - những cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra trong khi Nga tăng cường các cuộc tấn công. Bà lưu ý rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tệ (IMF) ước tính Ukraine sẽ cần 135 tỷ Euro trong 2 năm tới để duy trì các chức năng nhà nước thiết yếu và tiếp tục các nỗ lực quốc phòng.

Bà von der Leyen cho biết EU sẵn sàng chi trả 2/3 số tiền - tương đương 90 tỷ Euro (105 tỷ USD), đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế cung cấp phần còn lại.

Theo đề xuất, Ủy ban châu Âu đưa ra hai cơ chế tài chính cho các quốc gia thành viên. EU sẽ huy động vốn trên thị trường vốn được ngân sách EU hỗ trợ và cho Ukraine vay. Phương án này đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo về nhu cầu tài chính của Ukraine cho giai đoạn 2026-2027 tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ.

Ủy ban châu Âu sẽ vay dựa trên số dư tiền mặt được tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga được nắm giữ tại các tổ chức tài chính EU, chuyển số tiền này sang Ukraine dưới dạng khoản vay bồi thường chiến tranh. Ukraine sẽ chỉ được yêu cầu trả nợ sau khi Nga trả tiền bồi thường chiến tranh. Phương án này có thể được thông qua bằng biểu quyết đa số đủ điều kiện.

Bà nhấn mạnh rằng gói hỗ trợ này bao gồm các biện pháp bảo vệ các quốc gia EU và các tổ chức tài chính khỏi những hành động trả đũa hoặc thực thi pháp luật bất hợp pháp của Nga ở các nước thứ ba.

Chính phủ Bỉ lo ngại họ có thể gặp phải các vấn đề pháp lý và phải tự gánh chịu trách nhiệm tài chính. Bỉ đã nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia thành viên EU phải chia sẻ rủi ro tài chính và pháp lý của đề xuất này.

Bà von der Leyen giải thích rằng một "cơ chế đoàn kết" sẽ cho phép EU cùng gánh chịu mọi rủi ro còn lại. Đây là sự đảm bảo đặc biệt dành cho Bỉ - nơi có Euroclear, đơn vị nắm giữ chính các tài sản của Nga bị đóng băng tại EU.

Ủy ban châu Âu kêu gọi tiến hành đề xuất nhanh chóng, cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu vào các ngày 18 - 19/12 cần đưa ra cam kết chính trị rõ ràng từ các nhà lãnh đạo EU.



