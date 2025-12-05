Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định được Mỹ đưa ra trong bối cảnh Lukoil đang chịu áp lực phải bán toàn bộ tài sản ở nước ngoài trước ngày 13/12 dưới lệnh trừng phạt mới đây của Washington.

Tung đòn trừng phạt trực diện Moscow, Mỹ bất ngờ cho 'ông trùm' dầu khí Nga hưởng đặc quyền- Ảnh 1.

Ngày 4/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cho phép các trạm xăng của tập đoàn dầu khí Lukoil bên ngoài nước Nga được tiếp tục kinh doanh đến cuối tháng 4/2026.

Động thái này được coi là sự miễn trừ hạn chế đối với các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Lukoil và Rosneft hồi tháng 10. Đây là 2 tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga và cũng là thực thể Nga đầu tiên chịu lệnh trừng phạt trực tiếp của Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, khoảng 2.000 trạm xăng dầu do Lukoil vận hành trên khắp châu Âu, Trung Á, Trung Đông và châu Mỹ sẽ tiếp tục được giao dịch bình thường đến ngày 29/4/2026.

Lukoil là doanh nghiệp dầu khí Nga có mức độ quốc tế hóa lớn nhất, nắm cổ phần tại các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và sở hữu nhiều mỏ dầu trải dài từ Iraq đến Kazakhstan. Thương hiệu Lukoil cũng xuất hiện tại hệ thống trạm xăng ở Mỹ, Bỉ, Romania và nhiều quốc gia khác.

Việc gia hạn miễn trừng phạt cho hệ thống cây xăng ngoài Nga của Lukoil cho thấy dù tiếp tục siết trừng phạt Nga, Mỹ vẫn sẵn sàng đưa ra ngoại lệ có mục tiêu nhằm tránh gây cú sốc không cần thiết cho các nền kinh tế khác.

Quyết định gia hạn miễn trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh hạn chót ngày 13/12 đang đến gần, trong đó yêu cầu Lukoil phải thoái vốn khỏi các tài sản của công ty tại nước ngoài, ước tính lên tới 22 tỷ USD.

Ban đầu, Lukoil chấp nhận để tập đoàn năng lượng Gunvor Group (Thụy Sĩ) mua lại công ty con nắm giữ toàn bộ tài sản ngoại. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Gunvor có liên hệ với Điện Kremlin.

Mới đây, Reuters đưa tin tỷ phú người Áo Bergmair đã tiếp cận Bộ Tài chính Mỹ để bày tỏ ý định xem xét mua lại. Trả lời thông qua luật sư, ông từ chối xác nhận kế hoạch cụ thể nhưng ngầm thể hiện sự quan tâm.

Nhiều tập đoàn lớn khác cũng bày tỏ sự quan tâm, bao gồm Exxon Mobil và Chevron. Tuy nhiên, Lukoil được cho là muốn bán toàn bộ tài sản dưới dạng một gói duy nhất, gây khó khăn cho các nhà mua chỉ muốn chọn lọc một số tài sản.

Trong các tuyên bố gần đây, Lukoil cho biết họ đang đàm phán với nhiều bên.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

