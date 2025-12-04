Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nga công bố con số 6,3 triệu, Việt Nam dẫn đầu 1 chỉ số

04-12-2025 - 13:28 PM | Tài chính quốc tế

Số khách quốc tế đến Nga trong 10 tháng đầu năm nay giảm 10,4%.

Theo dữ liệu của Cục thống kê Liên bang Nga (Rosstat), nước này đón 6,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 10 tháng đầu 2025, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch từ các quốc gia không thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) là 2,7 triệu lượt, chiếm 43,3%. Trong khi đó, khách du lịch từ các quốc gia thành viên CIS là 3,6 triệu lượt, chiếm 56,7%.

Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng về số khách quốc tế sang Nga với với 27.600 lượt, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là Ấn Độ với 41.400 lượt khách (tăng 31,6%) và Ả Rập Xê Út với 49.200 lượt (tăng 20.5%).

Ngoài ra, lượng khách du lịch đến Nga từ Ý tăng 10,4%, Hàn Quốc tăng 5,4% và Cuba tăng 2,7%.

Trong khi đó, lượng khách du lịch từ các thị trường truyền thống của Nga lại giảm. Cụ thể, số khách từ Trung Quốc giảm 7,8% xuống còn khoảng 934.000 người, từ Abkhazia giảm 10,1% xuống còn 469.000 người và từ Mông Cổ giảm 11,5% xuống còn 234.000 người.

Mới đây, Nga áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày cho nhiều nhóm công dân Trung Quốc. Người Trung Quốc hiện có thể đến Nga mà không cần thị thực cho các chuyến thăm cá nhân, công tác, du lịch hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị, kinh tế hoặc thể thao. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1/12/2025 và giai đoạn đầu sẽ kéo dài đến ngày 14/9/2026.

EU muốn lấy tài sản của Moscow cho Ukraine vay, nhân vật quyền lực ngành ngân hàng Nga cảnh báo có thể làm 1 việc trong 50 năm kể cả khi đã đạt được hoà bình ở Kiev

