EU muốn lấy tài sản của Moscow cho Ukraine vay, nhân vật quyền lực ngành ngân hàng Nga cảnh báo có thể làm 1 việc trong 50 năm kể cả khi đã đạt được hoà bình ở Kiev

Ông Andrei Kostin, CEO ngân hàng VTB của Nga, cảnh báo Moscow sẽ trả đũa nếu Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản đóng băng của Nga để cấp khoản vay cho Ukraine.

Sếp ngân hàng hàng đầu của Nga cũng tuyên bố Mosow có thể theo đuổi kiện tụng liên quan đến số tiền này trong “nửa thế kỷ”.

Trong nhiều tháng, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách sử dụng khối tài sản bị đóng băng của Nga để đảm bảo khoản vay trị giá 140 tỷ euro (162 tỷ USD) cho Ukraine. Khoảng 245 tỷ USD tài sản Nga đóng băng nằm ở EU, trong đó gần 215 tỷ USD được quản lý bởi Euroclear (trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Bỉ).

Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 10, các lãnh đạo EU đã tìm cách thống nhất kế hoạch huy động tài sản Nga cho Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Bỉ.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuter ngày 27/11, trước chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Kostin nói rằng Nga có thể xoay sở mà không cần số tiền này, nhưng vấn đề là nó có thể được sử dụng “cho chiến tranh chứ không phải hòa bình”. Ông chỉ trích EU đang “tiện tay tiến hành chiến tranh bằng cả bàn tay và tiền của người khác”.

"Thật tiện lợi khi tiến hành chiến tranh không chỉ bằng tay mà còn bằng tiền của người khác. Đây là sự tinh tế tột bậc của châu Âu. Nhưng không có lý do gì để biện minh cho điều này", CEO VTB nói.

Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả bằng cách tịch thu tài sản của nhà đầu tư châu Âu tại Nga, đồng thời nhấn mạnh có thể diễn ra kiện tụng trong 50 năm ngay cả khi đạt được hòa bình ở Ukraine. Ông kêu gọi Moscow chủ động hơn trong việc kiện EU, Bỉ và Euroclear tại các tòa án trong nước và quốc tế, thậm chí xem xét đưa vụ việc ra tòa của Liên Hợp Quốc.

Dù cứng rắn về biện pháp trả đũa, ông Kostin tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng chia tách tài sản dự trữ Nga như một phần của thỏa thuận rộng hơn nhằm đạt hòa bình. Một bản dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, được báo chí công bố, đề xuất dùng 100 tỷ USD từ khối tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine và phần còn lại đưa vào quỹ đầu tư chung Mỹ–Nga.

“Nếu Nga đồng ý và sẵn sàng, tại sao không. Vấn đề là ở các thỏa thuận”, ông nói, đồng thời cho biết chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đóng vai trò quan trọng. Nga sẵn sàng nhượng bộ, nhưng đạt được thỏa thuận sẽ cần thời gian.

“Sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Thực tế cho thấy đàm phán luôn cần sự thỏa hiệp. Nga cũng sẵn sàng, vì đàm phán không có chuyện chỉ một phía nhượng bộ”, ông Kostin nói.

Theo Reuters