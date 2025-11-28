'Tự bắn vào chân' vì áp lệnh trừng phạt Nga, 4 quốc gia châu Âu kêu cứu, đòi EU hỗ trợ tài chính

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cung cấp viện trợ tài chính cho 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania, cùng với Phần Lan do các nước này đang phải chịu tác động kinh tế nặng nề từ lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, tờ Politico đưa tin ngày 27/11.

Động thái trên diễn ra sau khi 4 quốc gia trên đề nghị EU hỗ trợ nhằm vượt qua khó khăn.﻿

﻿Ủy viên khu vực Raffaele Fitto dự kiến sẽ phụ trách triển khai hỗ trợ vào năm tới, tờ Politico dẫn lời các quan chức EU giấu tên cho biết.

Kế hoạch viện trợ được cho là sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Âu ở Helsinki vào tháng tới. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hỗ trợ sẽ hạn chế, do ngân sách 7 năm của EU đã cạn kiệt và những thách thức hiện lớn hơn nhiều so với nguồn quỹ hiện có.

Cả 4 quốc gia đều có chung đường biên giới với Nga và đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt Moscow kể từ năm 2022, đồng thời thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân Nga.

Các lệnh trừng phạt đã đóng băng hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Nga và các nước này trong bối cảnh suy thoái kinh tế càng trầm trọng hơn do lạm phát hậu đại dịch tăng vọt trên toàn khu vực.

Theo đó , du lịch và đầu tư trên khắp Estonia, Latvia và Lithuania đều suy yếu, trong khi thương mại xuyên biên giới "phần lớn đã sụp đổ" do mất đi mối quan hệ thương mại lâu đời với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Estonia Jurgen Ligi tuyên bố nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Ukraine, đặc biệt là đầu tư và việc làm.

Phần Lan cũng đang chịu áp lực. EC đánh giá nước này đã vi phạm các quy tắc chi tiêu của EU vào năm 2025 do chi tiêu cao và suy thoái kinh tế liên quan đến xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với m Yle Areena ngày 13/9, Thủ tướng Orpo thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đã tác động đến Phần Lan nặng hơn so với hầu hết các thành viên EU do nước này có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga.

“Biên giới bị đóng cửa đồng nghĩa với việc; ví dụ, chúng tôi không thể nhập khẩu 10 triệu mét khối gỗ của Nga để phục vụ công nghiệp. Ngoài ra, các công ty Phần Lan đã mất hàng tỷ USD tiền đầu tư vào Nga. Gần như toàn bộ hoạt động giao thương và vận tải biên giới đã bị đình trệ”, ông Orpo nói.

Bất chấp những khó khăn kinh tế, các quốc gia Baltic vẫn nằm trong số những thành viên EU cứng rắn nhất đối với Nga. Họ đang thúc đẩy việc tăng cường quân sự ngay cả khi Mỹ thúc đẩy một sáng kiến hòa bình mới, trong khi Brussels khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Tham khảo: Politico, RT﻿