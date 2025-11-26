Tuyên bố Nga đang sở hữu 1 thứ trị giá 100 nghìn tỷ USD, nhân vật quyền lực của Moscow cảnh báo hậu quả với phương Tây nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục siết trừng phạt

Igor Sechin, CEO tập đoàn năng lượng Rosneft (Nga), tuyên bố các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga và Trung Quốc sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở phương Tây.

Phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt lên Nga kể từ khi nước này sáp nhập Crimea vào năm 2014 và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trung Quốc cáo buộc Mỹ và các đồng minh huỷ hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ bằng cách liên tục sử dụng các chính sách phân biệt đối xử, thuế quan và các lệnh trừng phạt đơn phương vi phạm các cam kết của WTO.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Nga-Trung (RCEBF) ở Bắc Kinh ngày 25/11, CEO Rosneft cho biết người tiêu dùng ở phương Tây hiện đang phải trả giá năng lượng cao và điều này sẽ làm suy yếu sức mạnh của phương Tây.

"Chính sách trừng phạt hung hăng liên tục của phương Tây đối với cả Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế khác ở các nước phương Tây", ông Sechin nói. "Không phải chính trị gia phương Tây nào cũng nhận thức được những rủi ro mà họ phải đối mặt".

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố trừng phạt Rosneft và Lukoil - nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 của Nga nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải ký kết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Về cơ bản, Nga đã mất thị trường Liên minh châu Âu, nơi từng là nguồn thu lớn nhất từ việc bán dầu khí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ không khuất phục trước áp lực và quyết theo đuổi các chính sách mà nước này cho là phù hợp.

"Tôi xin nhắc lại rằng, giống như Trung Quốc, Nga đã chịu áp lực ngày càng tăng từ bên ngoài trong nhiều năm qua", ông Sechin nói. "Mục tiêu chính là đẩy đất nước chúng ta ra khỏi thị trường toàn cầu. Kinh nghiệm của 10 năm qua cho thấy những nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại".

Nga hiện sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 toàn cầu.

Theo CEO Rosneft, tổng giá trị tài nguyên thiên nhiên của Nga vượt mức 100 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi so với Mỹ.

"Nga, với nguồn tài nguyên độc đáo, có thể đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn bộ khu vực Á-Âu. Tổng giá trị tài sản thiên nhiên của đất nước chúng tôi lên tới gần 100 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi Mỹ", ông Sechin nói.

Vị CEO nhấn mạnh Nga là một nhân tố chủ chốt trên thị trường năng lượng toàn cầu, chiếm khoảng 15% lượng xuất khẩu hydrocarbon. Ông khẳng định Nga và Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh lớn khi giá điện thấp hơn phương Tây.

Người quyền lực hàng đầu ngành năng lượng Nga cho biết giá điện ở Nga và Trung Quốc thấp hơn 1/2 lần so với ở Mỹ và 1/3 -1/4 lần so với ở EU.

Ông Sechin cho hay giá điện cao ở phương Tây có thể khiến chi tiêu nhà nước và hộ gia đình ở phương Tây tăng cao.

Tham khảo: Reuters, Tass﻿