Nga chờ đợi kết quả cuộc thảo luận Mỹ - Ukraine về kế hoạch hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Ukraine cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc thảo luận hôm 23/11 tại Geneva, rằng hai nước đã soạn thảo “một kế hoạch hòa bình được tinh chỉnh” sau khi kế hoạch 28 điểm trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bị các đồng minh của Kiev chỉ trích là quá thiên vị Mátxcơva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố, các đề xuất của Mỹ về hòa bình tại Ukraine có thể là cơ sở cho một giải pháp, nhưng nếu Kiev từ chối kế hoạch này thì lực lượng Nga sẽ tiến xa hơn.

Trả lời báo giới ngày 24/11, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về kết quả của các cuộc thảo luận tại Geneva.

"Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo truyền thông từ Geneva trong vài ngày qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào", ông Peskov nói với các phóng viên.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin rằng, sau các cuộc thảo luận tại Geneva, văn bản mà chúng tôi thấy trước đó đã có một số thay đổi. Chúng tôi sẽ chờ đợi. Có vẻ như cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục".

Khi được hỏi về khả năng sửa đổi một số điều khoản liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine, dường như mở đường cho việc Kiev gia nhập liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, ông Peskov trả lời: Điện Kremlin sẽ không thảo luận chi tiết về bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào dựa trên các thông tin truyền thông.

"Đây là một vấn đề quá quan trọng và phức tạp. Chúng ta cần phải dựa vào thông tin thu được từ các kênh chính thức", ông Peskov nói.

Người phát ngôn cho biết, hiện vẫn chưa có kế hoạch nào cho cuộc họp trong tuần này giữa các nhà đàm phán Nga và Mỹ.