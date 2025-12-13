Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đang phải nhập gần như toàn bộ khí đốt từ Nga, một nước châu Âu vừa chốt mua 800 triệu m³ của nhà cung cấp khác, nỗ lực giảm phụ thuộc Moscow

13-12-2025 - 19:03 PM | Tài chính quốc tế

Trong vài tháng gần đây, quốc gia EU này đã ký kết 3 thỏa thuận khí đốt mới nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để tránh phụ thuộc duy nhất vào Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Peter Szijjarto, cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận nhập khí đốt tự nhiên từ Azerbaijan trong 2 năm tới.

“Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận khí đốt mới, lần này là với Azerbaijan: mua 800 triệu m³ trong 2 năm”, ông Szijjarto cho biết trên X.

Đầu tuần này, ông Rovshan Najaf, chủ tịch tập đoàn dầu khí nhà nước SOCAR (Azerbaijan) đã gặp ông Karoly Matrai, CEO của tập đoàn năng lượng MVM (Hungary) nhằm thảo luận về nguồn cung khí đốt và các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trong cuộc họp, SOCAR và MVM ONEnergy đã ký một thỏa thuận mới về cung cấp khí đốt tự nhiên. Thỏa thuận này, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác năng lượng chiến lược giữa Azerbaijan và Hungary, công ty Azerbaijan cho biết ngày 10/12.

Vài tháng gần đây, quốc gia EU này đã ký thỏa thuận mua 400 triệu m³ khí đốt/năm từ Engie (Pháp) trong giai đoạn 2028 – 2038, cùng với 200 triệu m³ khí đốt/năm từ Shell (Anh) từ tháng 1/2026.

Trong khi tìm cách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, Hungary vẫn tiếp tục phản đối quyết định của EU về việc loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Đầu tháng này, Hungary tuyên bố sẽ thách thức quyết định của EU về việc loại bỏ dần nhập khẩu dầu khí từ Nga tại Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

“Việc chấp nhận và thực hiện mệnh lệnh này của Brussels là bất khả thi đối với Hungary”, ngoại trưởng Szijjarto nói.

Ngày 3/12, EU đã nhất trí chấm dứt vĩnh viễn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga và loại bỏ dần dầu mỏ của Nga vào năm 2027.

Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc giảm dần nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt qua đường ống từ Nga, tiến tới cấm hoàn toàn. Thời hạn được ấn định vào cuối năm 2026 đối với LNG và ngày 30/9 năm 2027 đối với khí đốt qua đường ống.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ Hungary và Slovakia. Cả Hungary và Slovakia đều duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Năm 2021, Hungary đã ký một thỏa thuận 15 năm với Nga để mua 4,5 tỷ m³ khí đốt mỗi năm. Đồng thời, nước này cũng tăng lượng mua từ Gazprom khi nhập khẩu khoảng 7,5 tỷ m³ khí đốt của Nga thông qua đường ống Turkstream.

Tháng trước, Mỹ đã cấp cho Hungary quyền miễn trừ trừng phạt kéo dài 1 năm đối với việc sử dụng dầu và khí đốt Nga, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban đề nghị trực tiếp nội dung này trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Washington.

Theo Oilprice﻿

Nhịp sống thị trường

