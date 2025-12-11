Thu giữ gần 9,5 kg vàng trị giá hơn 34 tỷ đồng từ 1 tiếp viên hàng không

Cơ quan chức năng sân bay quốc tế Chennai (Ấn Độ) đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng với sự tham gia của một tiếp viên hàng không.

Theo thông cáo báo chí ngày 11/12, một tiếp viên trên chuyến bay Emirates từ Dubai hạ cánh lúc 8 giờ sáng ngày 9/12 bị phát hiện đeo 3 dải băng dính gai quanh ngực và thắt lưng. Bên trong là 10 gói bột vàng được bọc trong giấy trắng.

Sau khi chiết tách, lực lượng chức năng thu được 9,46 kg vàng trị giá khoảng 11,5 crore rupee (34,5 tỷ đồng) và tiến hành tịch thu theo luật.

Ngay sau đó, bốn đối tượng khác, gồm ba người nhận hàng và một hành khách hỗ trợ vận chuyển, cũng bị bắt tại một khách sạn gần sân bay.

“Tất cả những người liên quan đã bị tạm giam để mở rộng điều tra”, thông cáo cho biết.

Theo Hindupost