Chiêu trốn việc không ai ngờ: Nhân viên Ôn Châu chỉ cần in mặt ra giấy là điểm danh "ngon ơ"

Hãy tưởng tượng bạn bước vào văn phòng một ngày đẹp trời và thấy đồng nghiệp của mình đang… “mang” khuôn mặt của người khác trước máy chấm công. Nghe như tình tiết trong một bộ phim, nhưng đó lại là sự thật 100% vừa được phơi bày.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc camera giám sát lặng lẽ ghi lại cảnh tượng khó tin: một nhân viên cầm trên tay những tấm giấy in hình khuôn mặt người thật, thản nhiên đưa lên trước ống kính máy điểm danh nhận diện.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng “tít” vang lên báo hiệu chấm công hoàn thành. Một người với vài tấm “mặt nạ” đặc biệt, có thể giúp cả nhóm hiện diện tại văn phòng mà không cần đến trực tiếp nơi làm việc.

Chiếc mặt nạ giống hệt người thật được bán với giá rẻ. Ảnh: 163.com

Một cư dân địa phương đã tố giác và gửi bằng chứng không thể chối cãi này lên chính quyền dù không rõ anh ta có đoạn ghi hình bằng cách nào. Ai cũng tò mò: Làm sao một tấm ảnh in giấy đơn giản có thể đánh lừa được hệ thống công nghệ vốn được coi là bảo mật an ninh?

Theo một báo cáo năm 2022 của Legal Daily, chỉ với vài chục ngàn đồng, bạn có thể đặt mua online những bức ảnh in chuyên dụng đủ “xịn” để qua mặt các loại máy nhận diện cũ, có độ phân giải thấp. Hóa ra, công nghệ cao đôi khi cũng có… điểm mù!

Câu chuyện lan truyền chóng mặt, mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Cộng đồng mạng đều tỏ ra giận dữ, xem đây là hành vi lừa đảo, thiếu trách nhiệm. “ Người có ý thức thì vắt chân lên cổ mà làm, còn lưu manh thì chỉ tìm cách trốn việc.”

Một số người lại đưa ra quan điểm thông cảm: “Liệu có công bằng khi áp dụng quy định chấm công cứng nhắc cho những con người phải lăn lộn ngoài công sở?” Những nhân viên vừa bị tố giác ấy thường xuyên phải đi thực địa, giải quyết nhiều việc phát sinh ngoài dự kiến, không thể gói gọn trong giờ hành chính. Việc yêu cầu họ chấm công đúng giờ tại văn phòng liệu có hợp lý, hay chỉ là hình thức cho đủ thủ tục?

Các công nghệ nhận dạng có thể bị qua mặt bởi độ phân giải thấp. Ảnh: 163.com

Phía sau những tấm “mặt nạ giấy” ấy, có lẽ không chỉ là sự lười biếng, mà còn là tâm lý phản kháng ngầm trước một quy định được cho là thiếu linh hoạt. Nó phản ánh một nghịch lý: Khi chúng ta áp dụng công nghệ để kiểm soát, con người lại tìm ra những cách sáng tạo theo hướng tiêu cực để vượt qua sự kiểm soát đó.

Chính quyền địa phương đã nhận được đơn tố cáo và hứa hẹn một kết luận trước thời hạn cuối năm. Người ta chờ đợi không chỉ một hình thức kỷ luật với những nhân viên sai phạm, mà còn là một sự điều chỉnh trong cách quản lý – linh hoạt hơn, thực tế hơn và tin tưởng hơn vào ý thức tự giác của con người.