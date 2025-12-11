Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ yêu thích nhất của ông Trump

11-12-2025 - 16:48 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mount Pocono, bang Pennsylvania hôm 9 tháng 12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mount Pocono, bang Pennsylvania hôm 9 tháng 12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thích từ "thuế" hơn bất kỳ từ nào khác.

Phát biểu tại một sự kiện ở Mount Pocono, bang Pennsylvania hôm 9 tháng 12, ông yêu thích nhất là "thuế" và chính sách thuế quan của chính quyền ông đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho nước Mỹ.

"Tôi thích 'thuế' hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển", hãng TASS dẫn phát biểu của ông Trump.

Theo ông, sáng kiến xóa bỏ thuế đối với tiền tip và tiền làm thêm giờ là cú hích lớn cho các gia đình lao động Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lập luận rằng chính các loại thuế đã thu hút nhiều công ty trở lại Mỹ.

"Thuế mang lại cho chúng ta hàng trăm tỷ USD. Các công ty thép đang đổ xô đến Pennsylvania vì họ không muốn trả mức thuế 25%, 50%, 100%", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ lưu ý công nhân ngành thép, đặc biệt ở Pennsylvania, "đang khởi sắc vượt bậc" nhờ chính sách thuế của ông.

"Nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ không có nhà máy thép nào ở bất kỳ đâu trên khắp nước Mỹ, và điều đó thực sự tệ hại cho an ninh quốc gia", ông nói thêm.

Hồi tháng 4, ông Trump công bố mức thuế từ 10% đến 49% đối với hàng nhập khẩu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mức thuế chung 10% có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4, và thuế đối với từng quốc gia có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.

Trong bài phát biểu, ông Trump chỉ trích phe Dân chủ "bịa đặt" khi nói các chính sách của ông khiến giá cả tăng cao. "Đảng Dân chủ cứ nói 'giá cả quá cao'. Cũng đúng thôi, nhưng bởi chính họ đã khiến giá cả leo thang. Bây giờ giá đang giảm rồi", Tổng thống Mỹ cho hay.

Báo cáo được Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis công bố hồi tháng 10, dựa trên dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 8, cho thấy các biện pháp thuế quan đã và đang gây áp lực tăng giá đáng kể đối với hàng tiêu dùng.

Đợt tăng giá bắt đầu từ đầu năm 2025, trùng với các động thái áp thuế của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

Theo Mai Phương

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
ông Trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của Ukraine: Tài chính sắp cạn kiệt nhưng EU vẫn chưa dám 'trao tay' hơn 100 tỷ USD tài sản của Nga, lý do là gì?

Buồn của Ukraine: Tài chính sắp cạn kiệt nhưng EU vẫn chưa dám 'trao tay' hơn 100 tỷ USD tài sản của Nga, lý do là gì? Nổi bật

Fed phát tín hiệu hãm phanh cắt giảm lãi suất, vì sao thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm?

Fed phát tín hiệu hãm phanh cắt giảm lãi suất, vì sao thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm? Nổi bật

Dấu hiệu tiết lộ một cuộc đối đầu quân sự khác giữa Israel-Iran

Dấu hiệu tiết lộ một cuộc đối đầu quân sự khác giữa Israel-Iran

16:21 , 11/12/2025
Trung Quốc kích hoạt công nghệ có thể làm rung chuyển tương lai AI: ‘Máy tính’ khổng lồ dài 2 km, đạt 98% hiệu suất

Trung Quốc kích hoạt công nghệ có thể làm rung chuyển tương lai AI: ‘Máy tính’ khổng lồ dài 2 km, đạt 98% hiệu suất

15:45 , 11/12/2025
Giá vàng tăng hơn gấp đôi đỉnh cũ nhưng giá bạc mới chỉ nhích 20%: Chu kỳ bùng nổ bây giờ mới bắt đầu?

Giá vàng tăng hơn gấp đôi đỉnh cũ nhưng giá bạc mới chỉ nhích 20%: Chu kỳ bùng nổ bây giờ mới bắt đầu?

15:34 , 11/12/2025
NASA chụp được dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất từ 27 năm trước?

NASA chụp được dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất từ 27 năm trước?

15:20 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên