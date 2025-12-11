Giá vàng tăng hơn gấp đôi đỉnh cũ nhưng giá bạc mới chỉ nhích 20%: Chu kỳ bùng nổ bây giờ mới bắt đầu?

Trong 2 năm vừa qua, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến đà tăng mạnh mẽ của giá vàng với nhu cầu lớn đến từ các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư lớn. Ghi nhận ngày 10/12/2025, giá vàng đã tăng gấp đôi sau khi vượt qua mức đỉnh lịch sử 2100 USD/ounce vào năm 2024. Trong khi đó, bạc có phần trầm lắng hơn khi mãi đến quý 3/2025 mới vượt qua được mức đỉnh lịch sử được xác lập năm 2011. Và sau khi vượt qua mức đỉnh lịch sử, giá bạc mới tăng 20%. Theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng của bạc còn rất lớn.

Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một sự phân hóa hiệu suất hiếm thấy. Dữ liệu thị trường cho thấy một bức tranh tương phản giữa cả vàng và bạc. Thị trường vàng đã có một hành trình tăng giá gần như "thẳng đứng", tăng gấp đôi so với mức giá kỷ lục được xác lập vào cuối năm 2023. Giá vàng đã ghi nhận kỷ lục ở mức 4.382 USD/ounce vào tháng 10/2025.

Trong cùng khoảng thời gian ấy bạc cũng đem đến hiệu suất vượt trội, xác lập mức giao dịch trên 62 USD/ounce vào ngày 11/12/2025, nhưng mới chỉ tăng hơn 20% so với mức đỉnh mọi thời đại được xác lập năm 2011. Điều này cho thấy nếu giá bạc duy trì xu hướng bắt kịp đà tăng của giá vàng thì dư địa tăng trưởng của Bạc còn rất lớn.

Tại Việt Nam, giá bạc thỏi Phú Quý đang được giao dịch trên mức 64 triệu đồng/kg - đây cũng là thương hiệu Bạc thỏi có tính thanh khoản tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Cơn khát bạc toàn cầu

Không chỉ dựa vào tâm lý "ăn theo" giá vàng, nội tại cung cầu của thị trường bạc đang có những biến chuyển mạnh mẽ hỗ trợ cho đà tăng của giá bạc.

Theo báo cáo mới nhất được công bố bởi Oxford Economics và The Silver Institute, nhu cầu bạc trong công nghiệp xanh sẽ tiếp tục đạt kỷ lục mới. Báo cáo cho thấy một chiếc xe thuần điện (BEV) tiêu thụ lượng Bạc nhiều hơn từ 67% đến 79% so với một chiếc xe động cơ đốt trong (ICE). Đến năm 2027, xe điện sẽ vượt qua xe xăng để trở thành nguồn cầu Bạc lớn nhất trong ngành ô tô. Tổng nhu cầu Bạc cho ngành này dự kiến tăng trưởng đều đặn 3.4% mỗi năm cho đến 2031.

Nhu cầu bạc trong công nghiệp từ năm 2014 đến 2024 - Nguồn: World Silver Survey

Không chỉ thị trường xe điện đòi hỏi tiêu thụ nhiều bạc hơn, thị trường năng lượng mặt trời cũng cho thấy sự tăng trưởng mới về nhu cầu. Công nghệ pin mặt trời mới (TOPCon & SHJ) đang thay thế loại cũ (PERC). Và loại pin TOPCon tiêu thụ lượng Bạc nhiều hơn 50% so với pin cũ. Điều này bù đắp hoàn toàn cho nỗ lực cắt giảm lượng Bạc trên mỗi tế bào quang điện. Công suất điện mặt trời toàn cầu dự kiến tăng trưởng kép (CAGR) 17% từ nay đến năm 2030, đảm bảo một đầu ra vững chắc cho Bạc bất chấp các biến động ngắn hạn.

Và hiện tượng “siết cung” không chỉ mang yếu tố ngắn hạn mà là một cảnh báo mang tính dài hạn cho thị trường bạc trong tương lai. Từ những tiềm năng ấy, nhu cầu đầu tư bạc cũng bùng nổ tại nhiều khu vực. Lượng nắm giữ trong các quỹ ETF Bạc đã tăng 17%, từ 716 triệu oz lên 835 triệu oz trong năm 2025. Tại các thị trường lớn như Ấn Độ, nhu cầu mua Bạc thỏi của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn rất mạnh mẽ bất chấp giá tăng.

Kim loại của thế hệ mới

Sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã kéo theo một yếu tố được coi là “X-Factor” mới của thị trường bạc đó chính là các Trung tâm dữ liệu tập trung. Các trung tâm này đang đòi hỏi số lượng lớn chip bán dẫn hiệu suất cao và nguồn cung điện khổng lồ. Và bạc trở thành kim loại không thể thay thế nhờ khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện tuyệt vời. Các chính phủ lớn như Mỹ, Trung Quốc, hay Liên minh Châu Âu đang coi các trung tâm dữ liệu là hạ tầng chiến lược, tạo đà cho làn sóng xây dựng mới và kéo theo nhu cầu bạc công nghiệp tăng vọt.

Với việc bạc được chính phủ Mỹ đưa vào danh sách kim loại “chiến lược quan trọng” đã ngày càng chứng minh giá trị nội tại và tiềm năng to lớn của sản phẩm này. Cùng với đó, đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để chính quyền ông Donald Trump có thể can thiệp sâu vào dòng chảy cung-cầu của kim loại quý màu trắng này. Điều này càng làm tăng lo ngại nguồn cung có thể thiếu hụt nếu nước Mỹ quyết định đưa kim loại này vào kho dự trữ chiến lược, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Đà tăng mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi các chính phủ và ngân hàng trung ương, trong khi đó dù âm thầm nhưng bạc lại đang nổi lên như một kim loại chiến lược trong tương lai. Đặc biệt khi xu hướng phát triển của ngành năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo là không thể đảo ngược.

Nguồn: Silver Institute