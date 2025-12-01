Một tài sản giá tăng 102%, bỏ xa vàng, dự kiến chưa dừng đà tăng: Gây sốt từ giới đầu tư đến nhà sản xuất

Giá bạc đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm và lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 9/12. Lần đầu tiên, giá bạc vượt 60 USD/ounce trên sàn New York. Bạc hiện tăng 102% trong năm 2025, vượt xa mức tăng 59% của vàng.

Nhiều yếu tố đang thúc đẩy giá bạc, gồm đồng USD suy yếu, chính sách thuế quan và tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Đặc biệt trong những tuần gần đây, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá bạc là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Giới phân tích cho rằng điều này có thể gây thêm áp lực giảm giá cho đồng USD và đẩy tài sản trú ẩn truyền thống như bạc tăng cao hơn.

Đà tăng của bạc cũng phản ánh câu chuyện toàn cầu với sự kết hợp của nhiều yếu tố. Dưới đây là những yếu tố chính tạo nên sức hút của bạc.

Giá bạc (trắng), vàng (vàng) và USD (xanh)

Đồng USD yếu và nhu cầu tìm tài sản trú ẩn

Đồng USD đã giảm khoảng 8,5% từ đầu năm. Phần lớn mức giảm xảy ra vào nửa đầu năm. Đây là thời điểm chính quyền ông Trump áp thuế mạnh tay với cả đồng minh lẫn đối thủ, làm giảm sức hấp dẫn của Mỹ như một đối tác thương mại và đầu tư. Nợ công tăng và lo ngại lạm phát kéo dài cũng gây sức ép lên giá trị đồng USD.

Đồng tiền suy yếu kéo theo xu hướng nhà đầu tư tìm đến các tài sản khác gồm vàng và bạc. USD lúc này không còn được xem là tài sản an toàn tuyệt đối.

Quyết định lãi suất của Fed có thể khiến USD giảm thêm. Lãi suất thấp thường khiến một đồng tiền kém hấp dẫn hơn vì lợi suất đầu tư giảm.

Yếu tố thuế quan

Giới phân tích cho rằng bạc truyền thống biến động mạnh hơn vàng và nhạy cảm hơn với chính sách. Thuế quan là ví dụ rõ nhất. Nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thuế riêng với bạc sau khi kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ tháng trước, cùng đồng, chì và một số kim loại hiếm khác.

Danh sách này giúp chính phủ liên bang xác định các khoản đầu tư hoặc quan hệ thương mại cần được ưu tiên để giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Trong thông cáo, quyền giám đốc USGS Sarah Ryker nói danh sách mới là cơ sở để đánh giá rủi ro chiến lược.

Việc bổ sung bạc vào danh sách có thể báo hiệu khả năng áp thuế, buộc nhiều nhà đầu tư tăng mua. Nguy cơ thuế mới cũng khiến thương nhân kim loại điều chuyển bạc sang Mỹ thay vì London hoặc Thượng Hải để tránh tác động từ thuế nhập khẩu.

Cung - cầu thắt chặt

Nỗi lo về thuế quan và đồng USD yếu diễn ra cùng lúc với tình trạng thiếu hụt bạc kéo dài. Báo cáo của Silver Institute ước tính nhu cầu công nghiệp tăng khoảng 18% trong 4 năm qua, một phần do Ấn Độ - thị trường lớn thứ hai thế giới về đầu tư bạc.

Tại Ấn Độ, bạc được xem là “vàng của người thu nhập thấp”. Giá vàng quá cao khiến nhiều hộ gia đình và nhà đầu tư cá nhân chuyển sang bạc.

Nhu cầu từ Ấn Độ còn được thúc đẩy bởi quyết định cho phép vay dựa trên tài sản bảo đảm bằng bạc. Silver Institute báo cáo giá của các quỹ ETF bạc tại Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 1/2023.

Nguồn cung toàn cầu cũng bị siết chặt. Sản lượng khai thác năm nay dự kiến khoảng 813 triệu ounce, thấp hơn mức năm 2021. Việc mở mỏ mới mất nhiều năm, khiến nguồn cung bị giới hạn.

Nhu cầu công nghiệp

Cơn sốt bạc và tình trạng thiếu hụt còn được thúc đẩy bởi thay đổi công nghệ trong 5 năm qua. Khác với vàng, bạc dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt nên có nhiều ứng dụng công nghiệp. Nói cách khác, bạc là kim loại nằm giữa nhóm kim loại quý và kim loại công nghiệp.

Làn sóng gia tăng đầu tư vào xe điện và trung tâm dữ liệu AI là những lĩnh vực thúc đẩy nhu cầu. Bạc được sử dụng trong xe điện và pin, khiến nhu cầu vọt lên trong giai đoạn các hãng xe đẩy mạnh đầu tư. Bạc cũng được sử dụng trong chip AI.

Đà tăng của bạc cũng kéo cổ phiếu các hãng khai thác đi lên. Công ty khai thác bạc lớn nhất theo vốn hóa Wheaton Precious Metals của Canada tăng gần 85% từ đầu năm. Fresnillo của Mexico, đơn vị tự nhận là nhà sản xuất quặng bạc lớn nhất thế giới, tăng 365%. Một doanh nghiệp khai thác lớn khác của Mexico tăng khoảng 230%. Pan-American Silver của Canada tăng 105%.

Chuyên gia nhận định giá bạc có thể dao động 50-75 USD/ounce trong năm tới. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh diễn biến thực tế khó lường.

Tại Việt Nam, bạc cũng đang thu hút sự chú ý của một bộ phận nhà đầu tư. ﻿Bạc được Phú Quý bán ra với giá 63,2 triệu đồng/kg, mua vào với giá 61,3 triệu đồng/kg.

Theo WSJ