Elon Musk thừa nhận: Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tham gia DOGE

10-12-2025 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO của Tesla và SpaceX, Elon Musk, chia sẻ rằng nếu có cơ hội quay ngược thời gian, ông sẽ không tham gia vào văn phòng DOGE do chính quyền Trump thành lập.

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast "The Katie Miller Podcast", Elon Musk đã tiết lộ rằng nếu có thể quay lại, ông sẽ không tham gia vào văn phòng Department of Government Efficiency (DOGE) do chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập. Musk cho biết văn phòng này chỉ đạt được thành công "một phần nào đó" trong việc tiết kiệm tiền thuế cho người dân.

Musk nói rằng thay vì làm việc tại DOGE, ông sẽ tập trung vào việc phát triển các công ty của mình. Ông nhớ lại khoảng thời gian tham gia văn phòng này như một trải nghiệm khá kỳ lạ và không thể tin nổi.

Elon Musk thừa nhận: Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tham gia DOGE- Ảnh 1.

Mặc dù Musk đã nhấn mạnh rằng việc cố gắng làm chậm chi tiêu của chính phủ là một mục tiêu đáng giá, nhưng ông tỏ ra không hài lòng với kết quả đạt được trong thời gian làm việc tại đây. Ông cho biết đã có một số thành công trong việc ngăn chặn các khoản chi không cần thiết, nhưng không đạt được những con số ấn tượng như kỳ vọng.

Musk đã ước tính rằng DOGE có thể tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ USD trong ngân sách, nhưng sau đó điều chỉnh lại con số này xuống còn khoảng 150 tỷ USD cho năm tài chính 2026 trước khi rời khỏi văn phòng vào tháng 4. Cuối cùng, văn phòng DOGE đã bị giải tán vào tháng 7 mà không có thông báo chính thức về tổng số tiền tiết kiệm được.

Trước đó, Musk phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ công chúng và các nhà đầu tư Tesla, lo ngại rằng ông đang tiêu tốn quá nhiều thời gian cho DOGE thay vì tập trung vào công việc tại Tesla. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi văn phòng, cổ phiếu của Tesla đã có sự phục hồi đáng kể.

Theo Thế Duyệt

Thanh Niên Việt

