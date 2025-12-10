Trung Quốc lộ kế hoạch về "siêu tàu đầu tiên trên thế giới" rung chuyển ngành vận tải biển toàn cầu

Ngày 8/12, IE thông tin Trung Quốc có kế hoạch đóng tàu chở hàng chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, chở được 25.000 container. Dự án có thể rung chuyển ngành vận tải thương mại khi ngành này đang nỗ lực giảm phát thải và áp dụng các công nghệ năng lượng mới.

Thiết kế lò phản ứng được phân loại là hệ thống hạt nhân thế hệ thứ tư và dự kiến có tuổi thọ hoạt động là 40 năm.

Tàu chở hàng chở đầy container cập cảng gần bờ biển nước Anh vào ngày 28 tháng 10 năm 2024 tại Portsmouth, Anh. Ảnh minh họa: Getty

Đây là thông tin được Phó chủ tịch Lin Qingshan của Xưởng đóng tàu Jiangnan thuộc sở hữu nhà nước phát biểu với tờ South China Morning Post trong Hội nghị Marintec Trung Quốc tại Thượng Hải.

Nếu được xây dựng thành công, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống đẩy hạt nhân được sử dụng cho một tàu chở container thương mại cỡ lớn.

Tàu chở hàng hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Ông Lin Qingshan cho biết việc đóng tàu có thể bắt đầu trong khoảng 10 năm tới, đồng thời cho biết Xưởng Jiangnan cũng có kế hoạch đầu tư vào các xưởng đóng tàu chuyên dụng để đóng tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân. Người này không tiết lộ chi phí dự kiến của các cơ sở này.

"Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này", ông Lin nói với tờ South China Morning Post. Ông cho biết tàu sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân muối nóng chảy sử dụng nhiên liệu thorium với công suất 200 megawatt.

Mặc dù hệ thống đẩy hạt nhân đã được sử dụng từ lâu trên tàu ngầm và tàu sân bay, nhưng chưa có tàu chở container thương mại nào chạy bằng năng lượng hạt nhân được đưa vào phục vụ thương mại trên thế giới.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ vận chuyển Clarksons được tờ South China Morning Post trích dẫn, các xưởng đóng tàu Trung Quốc chiếm 65% đơn đặt hàng đóng tàu toàn cầu tính theo trọng tải trong 9 tháng đầu năm 2025.

Các công ty Trung Quốc khác cũng đang chạy đua vào lĩnh vực vận tải năng lượng sạch. Contemporary Amperex Technology, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đã công bố rằng họ dự kiến sẽ đóng tàu biển chạy bằng pin đầu tiên trong vòng ba năm.

CSSC cũng đang đóng tàu Adora Flora City, tàu du lịch nội địa thứ hai của Trung Quốc, dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2026.

Vào cuối năm 2024, công ty đã bàn giao Mengxiang, tàu khoan biển sâu đầu tiên của Trung Quốc, có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khoan đến độ sâu 11.000 mét.

Xưởng đóng tàu Jiangnan, được thành lập năm 1865 và là xưởng đóng tàu lâu đời nhất của Trung Quốc, trước đây đã đóng tàu sân bay thứ ba của nước này, tàu Phúc Kiến, bằng công nghệ do trong nước phát triển.



