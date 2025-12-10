Kinh hoàng cảnh máy bay rơi xuống đường, đâm thẳng vào ô tô trên cao tốc

Tối 8/12/2025, vào khoảng 17h45 theo giờ địa phương, cao tốc I‑95, hạt Brevard, bang Florida, Mỹ bỗng chốc chìm trong hỗn loạn khi một chiếc máy bay nhỏ buộc phải hạ cánh khẩn ngay trên làn đường đang lưu thông và bất ngờ lao xuống giữa dòng xe đang đông đúc.

Chiếc máy bay va mạnh vào một chiếc sedan Toyota Camry 2023 đang chạy cùng chiều. Cú đâm xảy ra lúc cao điểm giao thông, khiến thân xe bẹp dúm, lốp nổ, kính vỡ, mảnh vỡ văng tung tóe, tia lửa bắn lên xung quanh.

Camera hành trình của một ô tô đứng sau đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc máy bay như từ trời “đổ xuống”, đè lên đuôi Camry, rồi trượt dài trước khi dừng lại.

Hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình. Nguồn: WESH

Người phụ nữ 57 tuổi cầm lái chiếc Camry được đưa tới bệnh viện gần đó và may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hai người trên máy bay bao gồm phi công lẫn hành khách đều không bị thương và vẫn ở lại hiện trường để phối hợp điều tra.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ và tuần tra đường bộ lập tức phong tỏa làn nam của cao tốc để xử lý hiện trường, sơ cứu người bị nạn và khắc phục giao thông. May mắn không có rò rỉ nhiên liệu nên nguy cơ cháy nổ được loại trừ. Sau vài giờ, làn đường bị đóng tạm thời đã được mở lại.

Chiếc xe vỡ nát sau cú đâm chấn động. Nguồn: Florida Highway Patrol

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do cả hai động cơ máy bay bị trục trặc, buộc phải tìm đường hạ cánh khẩn cấp, và phi công đã chọn cao tốc làm điểm đáp.

Với tính chất bất ngờ, xảy ra giữa giờ cao điểm đông xe, sự cố này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhiều người tài xế lái qua khu vực ngay sau đó cho biết từng suýt… dính nạn. Cảnh tượng từ video lan truyền mạnh trên mạng xã hội khiến nhiều người xem thốt lên rằng họ “thật may mắn vì sống sót”.

Máy bay lao thẳng xuống đường trong tình huống khẩn. Nguồn: Florida Highway Patrol

Bên cạnh việc lo ngại vì máy bay rơi xuống trúng ô tô giữa làn đường đông đúc, nhiều người đặt ra câu hỏi về độ an toàn của các chuyến bay cỡ nhỏ, nhất là khi chúng bay gần sát khu dân cư và giao thông. Bởi lý do đó, các nhà chức trách cần phải cẩn trọng và nghiêm ngặt hơn trong vấn đề bảo trì và kiểm soát động cơ.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã nhận điều tra vụ việc, đồng thời Cảnh sát Tuần tra Đường bộ bang Florida cũng đang phối hợp với lực lượng địa phương để làm rõ toàn bộ diễn biến, bao gồm nguyên nhân và hệ quả, đồng thời đưa ra cách xử lý khẩn cấp nhằm rút kinh nghiệm và tránh tái diễn những sự cố có thể cướp mạng người.