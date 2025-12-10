Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điện Kremlin: Tổng thống Putin không muốn khôi phục Liên Xô

10-12-2025 - 15:11 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga tin rằng không thể khôi phục lại siêu cường Liên Xô, theo người phát ngôn của ông.

Đài RT (Nga) đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 9/12 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mong muốn khôi phục Liên Xô.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói nhiều lần rằng ông không muốn khôi phục Liên Xô. Ảnh: Planeta Press

Ông Peskov lưu ý rằng Tổng thống Putin đã đích thân nói như vậy nhiều lần và nhắc lại quan điểm của nhà lãnh đạo Nga để đáp lại những tuyên bố về tham vọng của Nga do Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài ARD (Đức).

Ông Peskov cho biết, việc cân nhắc sự hồi sinh của Liên Xô "sẽ là hành động thiếu tôn trọng đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và các hình thức hội nhập tiên tiến hơn khác", ám chỉ đến một tổ chức liên chính phủ gồm các quốc gia hậu Xô Viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng mô tả tuyên bố của Thủ tướng Đức Merz rằng Moscow đang chuẩn bị tấn công NATO là "hoàn toàn vô lý". Theo ông Peskov, chính trị gia từ các nước thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã lợi dụng tuyên bố này để biện minh cho các kế hoạch tái vũ trang trị giá hàng tỷ euro của EU. Vị quan chức Nga lập luận rằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi đang được sử dụng để đánh lạc hướng người dân châu Âu khỏi các vấn đề trong nước của họ và rót nguồn lực công vào sản xuất vũ khí, mang lại lợi ích cho các nhà thầu.

Theo RT, trong nhiều năm qua, các nhà bình luận phương Tây đã khẳng định rằng Tổng thống Nga Putin bị thúc đẩy bởi nỗi nhớ Liên Xô, trích dẫn lời ông nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô là "thảm họa địa chính trị lớn nhất" của thế kỷ 20. Nhà lãnh đạo Nga từng nhiều lần cho biết rằng ông cảm thấy khó chịu khi người Nga bị chia cắt bởi biên giới quốc gia, cùng với những hậu quả tiêu cực khác của sự tan rã.

Nghệ thuật xoay chuyển chiến thuật đàm phán hoà bình của Tổng thống Putin

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

