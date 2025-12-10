Ông Tập gọi 'bạn cũ' Putin, Trung Quốc vẫn tăng giá hàng lưỡng dụng 87%

Hãng truyền thông Firstpost (Ấn Độ) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạn cũ", nhưng một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tình bạn giữa họ không đồng nghĩa với sự nhượng bộ trong các giao dịch kinh doanh.

Một báo cáo của Viện Kinh tế mới nổi thuộc Ngân hàng Phần Lan (BOFIT) cho thấy Trung Quốc đã tăng giá nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến quốc phòng có lượng khách hàng lớn ở Nga.

Các mặt hàng bị Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu được gửi đến Nga, phần lớn trong số đó là các linh kiện lưỡng dụng thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đã tăng giá trung bình 87% trong giai đoạn 2021 - 2024, so với chỉ 9% giá của các mặt hàng tương tự được xuất khẩu sang các điểm đến khác.

Một quan chức cấp cao phương Tây phụ trách trừng phạt nói với tờ Financial Times (Anh) rằng việc tăng giá ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Moscow mặc dù nước này đã lách được một số lệnh trừng phạt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

'Trung Quốc không hành xử như một đồng minh'

BOFIT lưu ý rằng, mặc dù thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga tăng từ 146,9 tỷ USD vào năm 2021 lên mức kỷ lục 254 tỷ USD vào năm 2024, nhưng phần lớn sự tăng trưởng này là do giá cao hơn chứ không phải do số lượng tăng. Ví dụ, lượng nhập khẩu vòng bi của Trung Quốc vào Nga tăng 76% tính theo USD, nhưng giảm 13% tính theo số lượng.

Nghiên cứu của BOFIT còn phát hiện ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng mạnh giá các mặt hàng bị trừng phạt xuất khẩu sang Nga, khiến khách hàng Nga phải trả giá cao hơn 25–55% so với người mua ở các thị trường khác.

"Trung Quốc không hành xử như một đồng minh. Đôi khi họ làm chúng tôi thất vọng và ngừng thanh toán, đôi khi họ lợi dụng", một nguồn tin chính phủ Nga nói với hãng thông tấn Reuters (Anh).

'Bạn cũ'

Theo Firstpost, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Trung Quốc. Ông Tập đã gọi ông Putin là "bạn cũ", trong khi Tổng thống Nga cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang ở "mức độ chưa từng có".

Trung Quốc vẫn khẳng định mình trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng lại mang đến cho Moscow một "phao cứu sinh" kinh tế bằng cách duy trì thương mại bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một số công ty Trung Quốc cũng bị cáo buộc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.