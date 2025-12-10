FT: Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và 1 nước Đông Nam Á có nguy cơ sụp đổ

Thỏa thuận thương mại mà Indonesia đạt được với Mỹ hồi tháng 7 đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi các quan chức Washington cho rằng Jakarta đang “bội ước” cam kết của họ.

Tờ Financial Times dẫn lời nguồn thạo tin cho biết Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer tin rằng Indonesia đang “rút lại” một số cam kết mà nước này đưa ra. Phía Jakarta gần đây thông báo với USTR rằng Indonesia không thể chấp nhận một số cam kết ràng buộc trong thỏa thuận và muốn điều chỉnh các cam kết. Washington cho rằng điều này sẽ khiến chất lượng thỏa thuận của Mỹ với Indonesia còn kém hơn các hiệp định gần đây đạt được với Malaysia và Campuchia.

“Indonesia thẳng thừng tuyên bố không thể thực hiện những gì đã đồng ý và muốn đàm phán lại để thành cam kết không ràng buộc”, một người hiểu rõ đàm phán cho biết, nhấn mạnh động thái này khiến Washington phản ứng tiêu cực và “Jakarta có nguy cơ mất thỏa thuận”.

Theo Washington, Indonesia đang rút lại các cam kết về loại bỏ rào cản phi thuế quan với hàng công nghiệp và nông sản của Mỹ, cũng như các điều khoản liên quan đến thương mại số.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Kinh tế Airlangga trong tuần này nhằm tháo gỡ bế tắc.

Thỏa thuận khung với Indonesia được đạt sau khi Mỹ gửi thư tới hơn 20 đối tác, đe dọa đánh thuế cao nếu không ký thỏa thuận trước ngày 1/8. Trong thư gửi Jakarta, Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 32%, sau đó giảm xuống 19% theo thỏa thuận.

Indonesia đồng ý dỡ bỏ phần lớn thuế với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời cam kết mua máy bay, LNG và đậu tương trị giá hàng tỷ USD để giảm thặng dư thương mại với Washington. Jakarta cũng đồng ý loại bỏ rào cản phi thuế quan, bao gồm yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa mà nhiều công ty Mỹ coi là rào cản đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều hiệp hội doanh nghiệp Indonesia lo ngại việc bỏ quy định nội địa hóa sẽ làm suy yếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Apple từng vướng quy định này. Cuối năm 2024, hãng bị cấm bán iPhone 16 tại đây vì không đạt yêu cầu 40% nội địa hóa, nhưng lệnh cấm được dỡ sau khi Apple cam kết đầu tư sản xuất linh kiện tại Indonesia.

Theo Financial Times, Indonesia cũng phản đối điều khoản cho phép Mỹ đơn phương hủy thỏa thuận nếu đối tác ký hiệp định bị Mỹ cho là ảnh hưởng đến “lợi ích cốt lõi” của Washington. Malaysia và Campuchia đã chấp nhận điều khoản này.

Theo FT﻿