Ông Trump bị cửa nhà vệ sinh va vào người trên chuyên cơ Air Force One

Trang Raw Story (Mỹ) đưa tin, vào tối 9/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến đi tới hạt Monroe, phía đông bắc bang Pennsylvania, để có bài phát biểu về nền kinh tế Mỹ.

Trên chuyên cơ Air Force One, trong khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc đề cử một lãnh đạo mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Tổng thống Trump đã bị một người nào đó cố gắng rời khỏi nhà vệ sinh làm gián đoạn cuộc phỏng vấn. Ông Trump bị cánh cửa nhà vệ sinh va vào người và sau đó bảo người đó ra ngoài.

Về các ứng cử viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông đã biết rõ mình muốn nhắm ai cho vị trí này.

"Chúng tôi sẽ xem xét một vài người khác nhau, nhưng tôi đã biết khá rõ mình muốn ai", ông nói.

Theo trang tin Mediaite (Mỹ), Tổng thống Trump đã bất đồng quan điểm với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026 - về lãi suất và các chính sách khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cửa nhà vệ sinh làm gián đoạn cuộc phỏng vấn với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 9/12. Nguồn: NewsNation

Trong khi Tổng thống Trump đang trao đổi với phóng viên thì cánh cửa nhà vệ sinh bên cạnh ông bật mở và va vào người ông.

"Ồ, xin chào", ông Trump nói, mỉm cười nhìn cánh cửa hé mở.

"Có người ở trong đó", ông Trump nói với các phóng viên khi cánh cửa khép lại.

Ông Trump gõ cửa nhà vệ sinh và nhẹ nhàng nói với người đang ở trong đó: "Cứ ra đi!"

Rồi Tổng thống Trump tiến về phía các phóng viên khi người trong nhà vệ sinh mở cửa và lẻn ra phía sau ông. Có thể thấy nhân viên đặc vụ đứng phía sau ông Trump đã bật cười khi vụ việc xảy ra.

Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên về vấn đề chăm sóc sức khỏe và việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act) - vốn là trọng tâm của cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây.

"Tôi không muốn đưa tiền cho các công ty bảo hiểm. Họ đã lừa đảo người dân [Mỹ] trong nhiều năm qua. Obamacare là một trò lừa đảo để làm giàu cho các công ty bảo hiểm. Và họ đã, ý tôi là, bạn nhìn xem, tăng từ 1.400 đến 1.700 USD, tăng 100% trong vài năm qua. Thực sự hiếm có thứ gì tăng trưởng mạnh mẽ như các công ty bảo hiểm. Họ đang thu về số liệu và tiền bạc nhiều đến mức chưa ai từng thấy trước đây", ông Trump cáo buộc.