Ông Trump tuyên bố hủy toàn bộ sắc lệnh của ông Biden được ký bằng máy tự động

29-11-2025 - 07:45 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/11 cho biết ông sẽ hủy tất cả các văn bản và sắc lệnh do cựu Tổng thống Joe Biden ký bằng autopen – một thiết bị tái tạo chữ ký.

Ông Trump viết trên Truth Social: “Bất kỳ tài liệu nào được ký bằng autopen đều bị chấm dứt và không còn hiệu lực”. Ông tiếp tục: “Tôi tuyên bố hủy tất cả sắc lệnh hành pháp và mọi văn bản không do chính ông Joe Biden ký trực tiếp, bởi những người vận hành autopen đã làm việc bất hợp pháp. Ông Biden không tham gia vào quy trình đó, và nếu ông ta nói có, ông ta sẽ bị truy tố tội khai man”.

Theo American Presidency Project, ông Biden đã ký 162 sắc lệnh trong nhiệm kỳ, nhưng chưa rõ bao nhiêu trong số này dùng chữ ký autopen. Việc một tổng thống hủy sắc lệnh của người tiền nhiệm cũng không phải điều hiếm gặp trong chính trường Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đảo ngược hàng loạt chính sách của người tiền nhiệm. Theo Nhà Trắng, gần 70 sắc lệnh bị hủy ngay trong ngày 20/1, thời điểm ông nhậm chức nhiệm kỳ hai và thêm 19 sắc lệnh nữa được thu hồi vào ngày 14/3.

Trước đó, ông Trump từng yêu cầu điều tra việc Nhà Trắng thời ông Biden sử dụng autopen để ký các văn bản như lệnh ân xá, cho rằng điều này là một “âm mưu” nhằm che giấu “sự suy giảm nhận thức” của ông Biden.

Trong tuyên bố tháng 7, ông Biden bác bỏ mạnh mẽ: “Tôi là người đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ của mình - từ lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, luật pháp đến các tuyên bố. Bất kỳ gợi ý nào cho rằng tôi không làm như vậy đều là vô lý và sai sự thật".

Tháng trước, phe Cộng hòa tại Hạ viện công bố báo cáo chỉ trích việc ông Biden sử dụng autopen, dù không đưa ra bằng chứng cho thấy trợ lý tự ý ký văn bản thay tổng thống.

Autopen đã được các đời tổng thống Mỹ dùng nhiều thập kỷ; năm 2005, Bộ Tư pháp dưới thời ông George W. Bush cũng khẳng định việc dùng thiết bị này để ký dự luật thành luật là hợp pháp.

Ông Trump hồi tháng 3 cũng thừa nhận từng sử dụng autopen, nhưng cho rằng ông chỉ dùng thiết bị này cho “những giấy tờ không quan trọng”.

