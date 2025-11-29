Giúp tạo app trong 30 giây, ứng dụng lập trình AI của Trung Quốc bị sập vì quá đông người truy cập

Chỉ trong vòng 4 ngày kể từ khi ra mắt, ứng dụng lập trình AI có tên LingGuang của Trung Quốc đã thu hút hơn 2 triệu lượt tải xuống, đánh dấu một cột mốc tăng trưởng ấn tượng trong ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, sự phổ biến vượt mong đợi này cũng khiến hệ thống của ứng dụng phải trả giá khi tính năng đặc trưng nhất của nó bị sập chỉ ba ngày sau khi chính thức phát hành.

LingGuang, một công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI cho phép người dùng tạo ứng dụng thông qua các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, đã được Ant Group tung ra thị trường vào thứ Ba tuần trước. Chỉ đến thứ Hai tuần này, con số lượt tải đã vượt mốc 2 triệu, theo thông báo từ tập đoàn công nghệ Trung Quốc này.

Tốc độ bùng nổ này thậm chí còn nhanh hơn cả ChatGPT và Sora của OpenAI trong giai đoạn đầu ra mắt, khiến Ant Group tự tin khẳng định LingGuang là "một đối thủ đáng chú ý trong cuộc đua AI toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng."

Thành công vượt trội của LingGuang phần lớn đến từ tính năng flash program, cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng tương tác được cá nhân hóa chỉ trong 30 giây bằng cách sử dụng lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng đã tận dụng công cụ này để xây dựng nhiều ứng dụng thực tế như bộ tạo hoạt động cho trẻ em hay máy tính tiết kiệm chi phí xe hơi.

Tuy nhiên, chính tính năng này lại trở thành nạn nhân của thành công quá nhanh khi hệ thống không chịu nổi lưu lượng truy cập khổng lồ và tạm thời ngừng hoạt động vào thứ Năm tuần trước. Ant Group đã nhanh chóng khôi phục dịch vụ, nhưng sự cố này cũng phản ánh mức độ ồ ạt mà người dùng Trung Quốc đổ xô vào trải nghiệm công nghệ mới.

Sức hút của LingGuang còn được thể hiện rõ qua thứ hạng trên kho ứng dụng. Tính đến thứ Hai, ứng dụng này đã chiếm vị trí đầu bảng trong danh mục tiện ích miễn phí trên App Store tại Trung Quốc đại lục và đứng thứ sáu trong tổng thể các ứng dụng miễn phí.

Con số này cho thấy không chỉ những lập trình viên chuyên nghiệp mà cả người dùng phổ thông cũng đang tìm kiếm các công cụ AI giúp họ dễ dàng biến ý tưởng thành sản phẩm số mà không cần kiến thức lập trình sâu.

Đằng sau thành công của LingGuang là Ant Group, một công ty liên kết với tập đoàn khổng lồ Alibaba do tỷ phú Jack Ma sáng lập. Ông He Zhengyu, giám đốc công nghệ của Ant Group, nhấn mạnh rằng LingGuang đang mang đến cho mỗi người dùng một nhà phát triển AI cá nhân có khả năng viết mã, tạo hình ảnh, xây dựng chương trình và biến các ý tưởng phức tạp thành giải pháp đơn giản ngay trong túi của họ. Tầm nhìn này phản ánh xu hướng dân chủ hóa công nghệ, nơi rào cản kỹ thuật không còn là trở ngại cho sáng tạo.

Ngoài tính năng lập trình nhanh gây bão, LingGuang còn được định vị như một công cụ AI đa phương thức với nhiều khả năng ấn tượng khác. Ứng dụng có thể tạo ra các mô hình 3D, biểu đồ tương tác, hoạt ảnh và nhiều hình minh họa khác nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về các khái niệm trừu tượng.

Đặc biệt, LingGuang còn tích hợp "camera AGI" có khả năng nhận diện cảnh vật theo thời gian thực và hỗ trợ người dùng phân tích hoặc chỉnh sửa hình ảnh cũng như video một cách nhanh chóng. Những tính năng này biến LingGuang thành một công cụ toàn diện hơn là chỉ đơn thuần một trợ lý lập trình.

Chiến lược toàn cầu của LingGuang cũng đáng chú ý khi ứng dụng không chỉ giới hạn ở thị trường Trung Quốc mà còn có mặt trên Apple App Store quốc tế, các cửa hàng ứng dụng Android lớn và phiên bản web. Động thái này cho thấy tham vọng của Ant Group trong việc cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ phương Tây trên sân chơi AI toàn cầu.

Sự ra mắt của LingGuang cũng là một phần trong chiến lược đẩy mạnh AI của Ant Group trong năm nay. Trước đó vào tháng 6, công ty đã tung ra ứng dụng chăm sóc sức khỏe chạy bằng AI có tên AQ. Vài tháng sau đó vào tháng 9, Ant Group tiếp tục công bố robot hình người R1, một sản phẩm được so sánh với Optimus của Tesla. Chuỗi động thái này phản ánh quyết tâm của tập đoàn trong việc khẳng định vị thế trên nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến.